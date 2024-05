Announcement

Missions

Le contrat postdoctoral se concentrera sur la question de l’arrivée des femmes dans les facultés de théologie, au XXe siècle. Il s’agira de mener un travail de recensement dans les archives de facultés de divers pays, essentiellement de l’aire germanophone, et de constituer une base de données des premières étudiantes et professeures de théologie, avec l'ingénieur informatique au CERCOR et en lien avec la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Lyon/Saint-Étienne. Outre les registres et annuaires des universités et instituts catholiques, les procès-verbaux des conseils du recteur et la correspondance avec la Congrégation des séminaires et des universités, instance de la Curie romaine qui les supervise, devront aussi être consultés pour voir les débats qu’il y a pu avoir autour de l’admission des femmes dans les facultés de théologie.

Principales tâches

Recenser l’arrivée des premières étudiantes et professeures de théologie dans diverses universités, essentiellement dans l’aire germanophone (Suisse : Genève, Fribourg, Lausanne ; Allemagne : Tübingen, Munich, Münster, Mayence).

Constituer une base de données qui puisse être alimentée de façon collaborative.

Enquêter sur les débouchés offerts aux étudiantes en théologie en Allemagne et en Suisse au XXe siècle.

Conditions d'emploi et de rémunération

La personne recrutée disposera d’un poste de travail au LEM-CERCOR, dont les locaux se situent au sein de l’Université Jean Monnet, à Saint-Étienne (campus Tréfilerie). Elle devra pouvoir se déplacer pour travailler en archives en Suisse et en Allemagne (frais de déplacement pris en charge par le financement Élan Recherche).

Elle travaillera sous la responsabilité de Clarisse Tesson (qui évaluera les candidatures), maîtresse de conférences à l’Université Jean Monnet, qui dirige le projet.

Date de prise de fonction : 1 er septembre 2024 ou 1 er janvier 2025.

septembre 2024 ou 1 janvier 2025. Durée du contrat : 6 mois (possiblement prolongés).

Quotité : 100 %

Lieu de travail : Saint-Étienne, une partie en télétravail possible

Rémunération : 2890 euros (2322 euros net).

Profil recherché

Être titulaire d’un doctorat depuis moins de trois ans (à compter de la prise du poste) en histoire ou en études germaniques, en cohérence avec les compétences requises.

Avoir une bonne maîtrise de l’histoire religieuse, de l’histoire des femmes, et de l’histoire de l’aire germanophone au XX e siècle.

siècle. Avoir une expérience du travail en archives.

Avoir une appétence et une maîtrise de la conceptualisation des données de la recherche en sciences humaines et sociales.

Avoir une bonne maîtrise de l’allemand.

Conditions de candidature

Les candidatures sont à envoyer par mail

avant le 20 mai 2024

à l’adresse suivante : clarisse.tesson@univ-st-etienne.fr, en joignant un CV détaillé, une lettre de motivation et une copie du rapport de soutenance de thèse.

Une session d’entretiens en visioconférence est à prévoir entre le 10 et le 15 juin 2024.