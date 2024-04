Announcement

Journée d'Étude des Jeunes Chercheurs en Éducation 2024

Argumentaire

Depuis quelques années un nombre grandissant de recherches a été consacré à l’étude de la problématique éducative dans les contextes ultramarins (Barnèche, 2005 ; Tupin, 2005 ; Ailincai et Crouzier, 2010 ; Ailincai et Mehinto, 2010 ; Weiss et al., 2020 ; Charpentier et Stoica, 2022). Ces études ont permis de mettre en évidence les faiblesses et les criticités des écosystèmes éducatifs de l’Outre-mer, en contribuant, entre autres choses, à décrire les pratiques, les attitudes et les idéologies éducatives des parents et du personnel éducatif (Martinon, 2020 ; Alì, 2023) mais aussi à mesurer avec précision les représentations et les performances scolaires des élèves et des étudiants (Guilmois, 2019 ; Garçon, 2023 ; Ramassamy et al., 2023).

Très souvent, ces travaux sont portés par des jeunes chercheurs qui travaillent dans des conditions parfois difficiles au vu de la situation géographique, des obstacles pour accéder à certains terrains de recherche (et des ressources nécessaires pour mener certaines études) mais aussi des spécificités socioculturelles de la France d’Outre-mer. Cependant, le regard de ces jeunes chercheurs nous offre une nouvelle perspective pour appréhender le fait éducatif : les résultats de leurs recherches s’accompagnent souvent de réflexions épistémologiques et méthodologiques qui nous permettent de prendre la mesure des contraintes locales qui existent, encore aujourd’hui, pour étudier l’éducation, pour recueillir les données, les analyser, les interpréter et, finalement, les diffuser (Robo, 2021 ; Weiss et al., 2022).

Pour valoriser cette production scientifique émergeante, cette journée d’études réunira des jeunes chercheurs qui ont étudié l’éducation aux Antilles afin de présenter non seulement les résultats de leurs recherches mais aussi de les discuter, en suivant une approche transdisciplinaire, au prisme des contraintes et des opportunités qu’offre le terrain ultramarin. Finalement, il s’agira de dégager des pistes d’action mais aussi de contribuer à informer le public et les décideurs à propos de certaines problématiques locales qui exercent un impact considérable sur les dynamiques d’enseignement et d’apprentissage en milieu domestique, scolaire et vocationnel.

La Journée d'Étude des Jeunes Chercheurs en Éducation, c'est quoi?

C'est une journée dédiée à explorer l'innovation et la recherche émergente autour du domain de l'éducation: de jeunes chercheurs et chercheuses créeront un moment dynamique et créatif, en présentant leurs travaux novateurs, partageant des idées et construisant des connexions précieuses au sein de la communauté académique. Une journée dédiée à la découverte, à l'apprentissage et à l'échange d'expériences au sein d'une atmosphère stimulante propice à la croissance intellectuelle !

Programme

09h 09h15 Mots de bienvenue : Bernard Troadec (Directeur de l'Inspé de Martinique)

(Directeur de l'Inspé de Martinique) 09h15 09h30 Allocution d’ouverture : Christophe Roos (Vice-Président de la commission recherche, Université des Antilles - Pole Martinique)

09h30 10h30

Mickaelle Ramassamy : Apprentissage de la preuve mathématique au cours de la première année dans l’enseignement supérieur aux Antilles

: Apprentissage de la preuve mathématique au cours de la première année dans l’enseignement supérieur aux Antilles Sarah Tellier : Rapport au travail et conditions d'emploi des jeunes d'outre-mer. Entre pesanteurs historiques, fragmentations du climat social et incertitudes économiques

: Rapport au travail et conditions d'emploi des jeunes d'outre-mer. Entre pesanteurs historiques, fragmentations du climat social et incertitudes économiques Manuel Garçon : Combiner l’approche sociologique et psychométrique pour étudier les performances scolaires : le cas du calcul mental au Sénégal

10h30 10h45 Synthèse et questions du public

10h45 11h15 Intervalle

11h15 12h15

Cyrille Guieu : Une recherche collaborative sur la résolution de problèmes mathématiques menée dans l’académie de Martinique

: Une recherche collaborative sur la résolution de problèmes mathématiques menée dans l’académie de Martinique Lisa Ponceau : Évolution du répertoire verbal, des représentations linguistiques et des compétences communicationnelles bilingues français/créole au travers de la littérature de jeunesse plurilingue : le cas des élèves à l'école élémentaire en contexte martiniquais

: Évolution du répertoire verbal, des représentations linguistiques et des compétences communicationnelles bilingues français/créole au travers de la littérature de jeunesse plurilingue : le cas des élèves à l'école élémentaire en contexte martiniquais Josiane Koumenda : Présentation d'un projet de thèse : pratiques numériques éducatives et intelligence artificielle : Etude comparative de la contextualisation didactique au Québec et dans les Antilles

: Présentation d'un projet de thèse : pratiques numériques éducatives et intelligence artificielle : Etude comparative de la contextualisation didactique au Québec et dans les Antilles Luisa Zanini Vargas : La Capoeira aux cours de portugais en Martinique

12h15 12h30 Synthèse et questions du public

12h30 14h00 Pause déjeuner

14h00 14h15 Mots d'introduction de l'après-midi Cheick N'Guirane

14h15 15h15

Jade Jean-Joseph, Naomie Landogne et Malika Elisabeth-Flora : Bilan de l’enquête sur le climat universitaire à l’Inspé de Martinique

et : Bilan de l’enquête sur le climat universitaire à l’Inspé de Martinique Melissa Frederic: Le calcul mental à travers la ludopédagogie. Bilan d'une expérimentation dans une classe de CP en Martinique

Le calcul mental à travers la ludopédagogie. Bilan d'une expérimentation dans une classe de CP en Martinique Sandrine Martail : L'impact de la pratique théâtrale sur le climat scolaire. Bilan d'une expérience dans un collège de Fort-de-France (Martinique)

: L'impact de la pratique théâtrale sur le climat scolaire. Bilan d'une expérience dans un collège de Fort-de-France (Martinique) Cécile Bourgade : L'enseignement des arts plastiques comme culture professionnelle et formation culturelle au prisme de l'expérience dans les Antilles françaises

15h15 15h30 Intervalle

15h45 -16h30

Jessica Monrapha : L'épanouissement personnel à l'école: une dimension émergente dans les pratiques pédagogiques et éducatives dans le second degré.

: L'épanouissement personnel à l'école: une dimension émergente dans les pratiques pédagogiques et éducatives dans le second degré. Jean-Charles Martinon : Enquêter les compétences émotionnelles et le bien-être des conseillers principaux d'éducation. Leçons apprises et réflexions a posteriori.

: Enquêter les compétences émotionnelles et le bien-être des conseillers principaux d'éducation. Leçons apprises et réflexions a posteriori. Aurélie Edmond : L'éducation aux sexualités et à la vie affective: appréhender, mesurer les besoins et attentes des lycéens

16h30 16h45 Synthèse et questions du public

16h45 17h00 Clôture de la journée

Comité scientifique

Henri Eckert

Cheikh Nguirane

Zephrine Royer

Sidonie Jaulin

Giorgia Mantione

Maurizio Alì

Comité organisateur