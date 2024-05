Abstract

Il est temps aujourd’hui de mesurer l’importance de la pensée de Souleymane Bachir Diagne dans son unité, sa question principale et essentielle aujourd’hui, mais aussi son parcours et sa diversité. Professeur à Columbia mais aussi à l’ENS après l’avoir été à Dakar, au Collège de France, à Northwestern, et dans le monde entier, il propose une nouvelle pensée de l’universel, « latéral », « ouvert », qui renouvelle l’universalisme. Il a traversé et traverse encore tous les domaines : la philosophie générale et son histoire, la philosophie de la religion, la philosophie politique et culmine dans sa pensée de la traduction. C’est une pensée en dialogue, avec laquelle il faut dialoguer aujourd’hui. Tel est le but de ce premier grand colloque international à lui être consacré, à l’Ecole normale supérieure-PSL.