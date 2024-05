Announcement

Présentation

Le séminaire s’inscrit au sein du Projet de relevant intérêt national (PRIN) « Bringing out an invisible female literary corpus: religious writing in the French-speaking world at the time of the Counter-reformation. Census and repertoire of a new corpus. Towards a reorganization of the canon in a gendered perspective » dirigé par Mme Alessandra Ferraro. Il sera consacré aux directrices de conscience, aux théologiennes et aux prédicatrices actives en France au XVIIe siècle.

Programme

10h-12h

Alessandra FERRARO Università degli Studi di Udine Introduction aux travaux

Università degli Studi di Udine Introduction aux travaux Hélène MICHON Université de Tours Femmes et autorité

Université de Tours Femmes et autorité Chiara ROLLA Università degli Studi di Genova La Vie de la vénérable Mère Marie-Marguerite Balland, fondatrice du monastère de la Visitation de Modène et directrice de conscience de Maria Beatrice d’Este, reine d’Angleterre

Università degli Studi di Genova La Vie de la vénérable Mère Marie-Marguerite Balland, fondatrice du monastère de la Visitation de Modène et directrice de conscience de Maria Beatrice d’Este, reine d’Angleterre Elena RAVERA Università degli Studi di Udine Jeanne-Marguerite de Montmorency, la Solitaire des Pyrénées : histoire véridique ou « supercherie littéraire » ?

Università degli Studi di Udine Jeanne-Marguerite de Montmorency, la Solitaire des Pyrénées : histoire véridique ou « supercherie littéraire » ? Silvia BORASO Università degli Studi di Genova « Je vous recommande l’union par ensemble, la parfaite observance de vos Règles et la pauvreté Religieuse » : l’héritage de la mère Françoise-Marguerite Patin, première supérieure du monastère de la Visitation de Caen

Università degli Studi di Genova « Je vous recommande l’union par ensemble, la parfaite observance de vos Règles et la pauvreté Religieuse » : l’héritage de la mère Françoise-Marguerite Patin, première supérieure du monastère de la Visitation de Caen Giada SILENZI Università degli Studi di Udine « Mourir effectivement au monde » : mortification et dépouillement de soi chez Jacqueline Pascal

12:00 Discussion

13:00 Réunion du groupe Prin