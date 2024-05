Announcement

La journée d’études a pour but de lancer une réflexion sur la place des ressources marines vivantes dans la construction sociale, culturelle et territoriale de la Bretagne. Les mers connaissent une multiplication des pressions anthropiques pour fournir ressources alimentaires, énergies, sables et amendements, et aussi liaisons commerciales, zones de loisirs et de performance sportive. Et dans les mêmes temps, les sociétés occidentales attendent aussi des mers qu’elles restent naturelles, préservées, lieux de liberté et d’imaginaire. La pêche est à la rencontre de ce fragile équilibre, entre préservations des espèces et demande de consommation plus forte au fil des décennies.

Les ressources vivantes marines sont exploitées depuis que les humains sont installés sur les rivages bretons, avec une activité vivrière puis commerciale, voire financière. Les échelles de production, de transformation, de commercialisation se sont étendues, prenant leur essor avec le développement des activités libérales et la globalisation des échanges. Indicateur archéologique et historique de la présence de sociétés ichtyophages, le poisson est un marqueur des échanges entre territoires, de créations d’espaces portuaires, d’organisation sociale et communautaire ainsi que de représentation culturelle, voire cultuelle.

La Bretagne est un territoire où les activités halieutiques marquent autant les paysages que les sociétés. La pêche laisse des empreintes non seulement dans des lieux (ports, usines, chantiers,…) et aussi dans les modes d’organisation sociale, qui s’inscrivent dans certaines formes de continuités (ce qu’on désigne parfois rapidement par le terme de « traditions ») et aussi de ruptures liées à des transitions, parfois écologiques, souvent économiques et sociales.

Dans le cadre de l’axe 3 du CRBC, « Conscience(s) du maritime », la présente journée d’études veut faire un point sur les recherches en sciences humaines et sociales sur la place du poisson et des produits de la mer comme acteurs de la construction sociale, culturelle, politique, territoriale, voire identitaire de la Bretagne. Cette journée veut mettre en avant les travaux des chercheur·es qui portent des regards critiques sur l’exploitation halieutique particulièrement en Bretagne. La mise en perspective entre les époques, entre les sciences sociales et entre les territoires doit ouvrir des chemins d’analyse qui peuvent nourrir les politiques actuelles confrontées au contexte de transition que vivent les sociétés maritimes notamment les liens entre humains et animaux sauvages.

Programme

9h45 Accueil et présentation de l’axe 3 et de la journée : Julien Bachelier et Yvanne Bouvet (CRBC)

10h30/12h : Le poisson, une ressource à exploiter

Président de séance : Pascal Le Floc’h (AMURE UBO)

Le poisson de l’Armorique romaine : de la pêche à l’industrie Patrick Galliou , Jean-Yves Éveillard (CBRC)

, (CBRC) La pêche peut-elle être un vecteur politique des sociétés littorales ? Juliette Jestin (UMR AMURE, UBO)

13h45/15h15 : Le poisson et l’identité territoriale

Président de séance : Christophe Cérino (CNRS TEMOS)

Les ressources marines vivantes pour territorialiser un espace durant la Préhistoire récente et la protohistoire : l’exemple de la presqu’île de Lampaul-Plouarzel Youenn Léon , Olivier Poncin et Estelle Yven (CRBC)

, et (CRBC) Au pays des Penn Eog. Comment le saumon a façonné l’identité d’une ville en Bretagne ? Pierre Martin (CRBC)

(CRBC) Des villes champignons, ports de la sardine à l’huile, 1850-1914 Jean-Christophe Fichou (CNRS-CETMA, CRBC)

15h45/17h15 : Le poisson, entre réalité et imaginaire

Président de séance : Camille Gontier (LEGO Brest)

Le travail de la sardine à travers les cartes postales : construction d’un imaginaire autour des sardinières de Douarnenez Estelle Brénéol (Créteil)

(Créteil) L’aventure de la langouste, du 19ème siècle à nos jours Alain Pichon (Cinémathèque de Bretagne et Pêcheurs du Monde)

17h30 : Conclusion de la journée

Comité organisateur

Organisation : Julien Bachelier et Yvanne Bouvet, Centre de Recherche bretonne et celtique, Université de Bretagne occidentale.

Contact : crbc-axemaritime@univ-brest.fr

