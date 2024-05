Abstract

Plus de vingt ans après la parution décisive des Monumenta linguae Messapicae (2002), après les résultats considérables obtenus par les fouilles des dernières décennies, et après la synthèse récente de Joachim Matzinger (2019) sur la langue messapienne qui a permis de relancer sur des bases solides la discussion des inscriptions en langue locale, le colloque international « Messapie et messapien : pour un nouveau bilan archéologique, épigraphique et linguistique » a pour objectif de faire dialoguer les épigraphistes et les linguistes spécialistes des textes en langue messapienne et les archéologues spécialistes de la culture matérielle en Messapie.