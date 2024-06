Haverá ainda a oportunidade, no final do colóquio, para assistir ao lançamento da obra de José Enes, Fenomenologia da Religião.

Por fim, no último painel do Colóquio, César Tomé, José Almeida, Samuel Dimas, Alexandre Teixeira Mendes, Pedro Martins, José Carlos Pereira e Miguel Real, abordarão a filosofia da história em António Quadros, Carlos Eduardo Soveral, Dalila Pereira da Costa, Jaime Cortesão, António Telmo, Lima de Freitas e Eduardo Lourenço.

Depois, ainda no primeiro painel, A. Paulo de Oliveira, Leonel Ribeiro dos Santos, J.L. Brandão da Luz, Joaquim Domingues e Manuel Cândido Pimentel, falarão sobre a filosofia da história em J.M. Rodrigues de Brito, Antero de Quental, Teófilo Braga, Sampaio Bruno e Leonardo Coimbra. Mais tarde, será a vez de ouvir José Esteves Pereira, Luísa Borges, Mário Carneiro, Paulo Borges, Fabrizio Boscaglia e Renato Epifânio, que falarão sobre a filosofia da história em António Sérgio, Teixeira de Pascoaes, Fidelino de Figueiredo, Fernando Pessoa, Amorim de Carvalho e Agostinho da Silva, concluindo-se essa série com mais uma visão panorâmica: "Vico em Portugal", por Rodrigo Sobral Cunha.

Assim, no primeiro dia, a partir das 14h00, António Braz Teixeira, Presidente da Direcção do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, partilhará a sua visão panorâmica da filosofia da história no krausismo português, incidindo o seu olhar, em particular, sobre J.M. Rodrigues de Brito, Cunha Seixas e Silva Cordeiro.

Promovido pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira (IFLB), em parceria com o Movimento Internacional Lusófono (MIL) e a Revista NOVA ÁGUIA, o Colóquio sobre a Filosofia da História em Portugal (1870-2000), parte da reflexão dos mais significativos filósofos portugueses do último século e meio.

