Migrations arabes

Colloque organisé par le Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (CAREP Paris), en partenariat avec l’European Institute of the Mediterranean (IEMed) et l’Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCO).

Le simple fait de « traverser les frontières » peut transformer la migration ou l’exil en question de sécurité internationale, mais c’est aussi à l’échelle nationale que se situent les enjeux politiques de la migration. La migration et l’asile y soulèvent des questions d’intégration, d’altérité et de diversité culturelle qui sont largement sous-étudiées dans les contextes non occidentaux, et ce en dépit de nouvelles recherches empiriques menées. Il s’agit dans ce colloque de dépasser le biais occidentalo-centré des études migratoires, pour offrir des approches et des analyses issues de cette région. Ce colloque ambitionne de saisir la diversité des dynamiques migratoires et leurs effets sur les sociétés arabes qui ont souvent été perçues comme le théâtre de phénomènes migratoires « exceptionnels ». Loin de subir les migrations, les États arabes se sont montrés à plusieurs égards très actifs dans leurs gestions de la mobilité qu’elle soit forcée ou volontaire. Ils le sont aussi lorsqu’ils ont imposé un contrôle accru sur leurs migrants, ou leurs citoyens vivant à l’étranger.

Le colloque se déroulera en quatre panels :

1/ Conflit, migration et déplacements forcés

2/ Environnement, chnagement climatique et migration

3/ Migration et mutation des identités culturelles et religieuses

4/ Migration et surveillance aux frontières

Langues : anglais & français, avec interprétation

8h45 Mot de bienvenue par Salam Kawakibi , directeur du CAREP Paris

, directeur du CAREP Paris 9h00-9h30 Introduction par Senén Florensa, président exécutif de l’IEMed : Le Monde Arabe et la Méditerranée: mouvements migratoires dans un environnement géopolitique en mutation

9h30-11:00 Panel 1 – Conflict, migration and forced displacement

Intervenants :

Ghassan Elkahlout , Center for Conflict and Humanitarian Studies / Doha Institute : Plans anciens et nouveaux : le déplacement forcé des Palestiniens de la Nakba de 1948 à l’inondation d’Al-Aqsa en 2023

, Center for Conflict and Humanitarian Studies / Doha Institute : Plans anciens et nouveaux : le déplacement forcé des Palestiniens de la Nakba de 1948 à l’inondation d’Al-Aqsa en 2023 Mutasem Syoufi , The Day After : Aspects de la migration forcée dans le cas de la Syrie

, The Day After : Aspects de la migration forcée dans le cas de la Syrie Morgann Pernot , EHESS-IRIS/Institut Convergences Migration : L’histoire des migrations yéménites au féminin. Trois générations de femmes et de jeunes filles confrontées aux changements sociaux et à la guerre

, EHESS-IRIS/Institut Convergences Migration : L’histoire des migrations yéménites au féminin. Trois générations de femmes et de jeunes filles confrontées aux changements sociaux et à la guerre Azza Ahmed Abdel Aziz, SOAS : La migration forcée comme marqueur de la multiplicité des dynamiques de pouvoir et d’identification dans le contexte soudanais Ayat Hamdan, Arab Center for Research and Policy Studies, Doha : La guerre israélienne contre l’UNRWA et son impact sur les réfugiés palestiniens

11h00-12h30 Panel 2 – Environnement, Changement climatique et migrations

Présidé par Christiane Fröhlich, GIGA Hamburg

Intervenants :

Marwa Daoudy , Georgetown University : Environnement, changement climatique et migration dans le monde arabe

, Georgetown University : Environnement, changement climatique et migration dans le monde arabe Ahmed Sadiddin , FAO : La dégradation de l’environnement et l’insécurité alimentaire comme moteurs des migrations internes et internationales dans la région MENA et en Afrique subsaharienne

, FAO : La dégradation de l’environnement et l’insécurité alimentaire comme moteurs des migrations internes et internationales dans la région MENA et en Afrique subsaharienne Juliette Duclos-Valois , EHESS (ANR-IMAGIN-E – CéSor, CETOBaC, fellow IC Migrations) : Territoire dépeuplé : comment le changement climatique et le conflit politique affectent l’habitabilité du district de Sinjar en Irak

, EHESS (ANR-IMAGIN-E – CéSor, CETOBaC, fellow IC Migrations) : Territoire dépeuplé : comment le changement climatique et le conflit politique affectent l’habitabilité du district de Sinjar en Irak Laurent Lambert, Doha Institute : La nécessité d’un nouveau programme de recherche sur les migrations climatiques et le rôle des villes arabes à la fin de l’Anthropocène

14h00-15h30 Panel 3 – Mutation des identités culturelles et religieuses par la migration

Présidé par Mehdi Mabrouk, CAREP Tunis

Intervenants :

Sophie Bava , IRD : « Dieu va ouvrir la mer » : migrations africaines, encadrement chrétien et constructions théologiques au Maroc

, IRD : « Dieu va ouvrir la mer » : migrations africaines, encadrement chrétien et constructions théologiques au Maroc Solenn Al-Majali , TELEMMe (Aix-Marseille Université) et Ifpo Amman : L’irruption de la question raciale en Jordanie à travers les réfugiés d’Afrique de l’Est

, TELEMMe (Aix-Marseille Université) et Ifpo Amman : L’irruption de la question raciale en Jordanie à travers les réfugiés d’Afrique de l’Est Mona Hedaya , Center for Conflict and Humanitarian Studies : Préservation du patrimoine culturel et construction d’identités hybrides : le cas de la diaspora palestinienne au Qatar

, Center for Conflict and Humanitarian Studies : Préservation du patrimoine culturel et construction d’identités hybrides : le cas de la diaspora palestinienne au Qatar Didem Daniş, Galatasaray University : Itinérances religieuses en mouvement : migrants chrétiens à Istanbul

15h45-17h15 Panel 4 – Migration et surveillance aux frontières

Intervenants :

Damien Simonneau , INALCO : Ajustements numériques dans les programmes douaniers : le cas de la France, de la Belgique et du Royaume-Uni

, INALCO : Ajustements numériques dans les programmes douaniers : le cas de la France, de la Belgique et du Royaume-Uni Özgün Topak , York University : Externalisation des frontières, violence et subjectivité dans les zones frontalières entre la Libye et l’Europe

, York University : Externalisation des frontières, violence et subjectivité dans les zones frontalières entre la Libye et l’Europe Margaret Cheesman , King’s College London : Être financiarisé : « mish baraka » ou la critique des bénéficiaires de l’aide à l’égard d’un projet pilote de blockchain

, King’s College London : Être financiarisé : « mish baraka » ou la critique des bénéficiaires de l’aide à l’égard d’un projet pilote de blockchain Sophia Goodfriend, Duke University / Harvard Kennedy School : Chaînes d’approvisionnement algorithmiques et violence d’État

17h15-17h45 Conclusions