Jean Yoyotte (1927-2009), quinze ans après

Quinze ans après le décès de Jean Yoyotte, le Collège de France et l’École pratique des hautes études (EPHE) se sont associés pour rendre hommage à ce grand savant qui fut directeur d’études à l’EPHE, directeur de la mission archéologique de Tanis et professeur au Collège de France : l’occasion de mesures toute l’étendue de son héritage méthodologique et intellectuel, tout comme son influence sur des domaines de recherche qui se sont développés avec lui et après lui.

Journée d’étude et exposition organisées par : Laurent Coulon (Collège de France, EPHE-PSL) et Marine Yoyotte (CNRS, ArScAn).

Quinze ans après le décès de Jean Yoyotte, le Collège de France et l’École pratique des hautes études (EPHE) se sont associés pour rendre hommage à ce grand savant qui fut directeur d’études à l’EPHE, directeur de la mission archéologique de Tanis et professeur au Collège de France : l’occasion de mesures toute l’étendue de son héritage méthodologique et intellectuel, tout comme son influence sur des domaines de recherche qui se sont développés avec lui et après lui.

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.