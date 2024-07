Announcement

Colloque international La Fleur des histoires de Jean Mansel, un trésor de clergie

Boulogne-sur-Mer, 22-24 octobre 2025

Université Littoral Côte d’Opale, UR 4030 HLLI

Argumentaire

« Notable clercq lay demourant a Hesdin en Artois[1] », Jean Mansel (ca. 1400-1473) fit une belle carrière de fonctionnaire dans l’administration de la cour de Bourgogne, ce qui ne l’empêcha pas de s’adonner à l’écriture. Dans les années 1440, il composa La Fleur des histoires, destinée à devenir un best-seller de la seconde moitié du xve siècle. Souvent désignée comme une histoire universelle, la Fleur déborde les limites d’un genre précis. Cette vaste compilation a pour objectif de raconter l’histoire de l’humanité, de la Création au couronnement de Charles VI (1380), et d’offrir une somme de connaissances encyclopédiques sur les pays et les peuples ; grâce à l’ajout de parties moralisantes et de recueils d’exempla, elle se veut aussi un véritable livre de bonnes mœurs[2] voué à contribuer au progrès spirituel de ses lecteurs.

Compte tenu de l’ampleur du projet, il n’est pas étonnant que la version la plus ancienne, dite brève, en trois livres, s’étale sur pas moins de 847 feuillets dans les deux volumes ayant appartenu au duc de Bourgogne Philippe le Bon (Bruxelles, KBR, 9231-9232). Pour donner un rapide aperçu du contenu d’après cet exemplaire ducal, précisons que le livre I relate l’histoire biblique, d’Adam et Ève aux Macchabées, et l’histoire profane de l’Antiquité, de Thèbes à Auguste ; le livre II comporte la vie et les miracles de la Vierge, la vie de Jésus et l’histoire des anges, puis offre une section consacrée aux commencements de Rome, suivie du traité des provinces du monde et de l’histoire du Hainaut ; enfin, le livre III, le plus long et varié, propose des vies de saints, une adaptation du Dialogue de saint Grégoire, un recueil d’anecdotes exemplaires, l’histoire de Rome et de France, celle des papes ainsi qu’un ensemble de récits et traités moraux. Ce texte foisonnant fut retravaillé par l’auteur au début des années 1460 afin de fournir une matière encore plus riche, cette fois-ci distribuée en quatre livres.

La réussite de l’entreprise ambitieuse de Jean Mansel est indéniable : nous avons conservé plus de cinquante volumes manuscrits de différentes versions du texte[3]. Nombre d’entre eux sont richement enluminés et offrent un programme iconographique complexe. Parmi les possesseurs de ces livres luxueux, on trouve Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, Pierre II de Bourbon, le roi Édouard IV d’Angleterre, le roi Louis XII, l’amiral Louis Malet de Graville, le cardinal Georges d’Amboise, le mémorialiste Philippe de Commynes ainsi que des nobles installés dans les provinces du Nord et proches de la cour ducale, comme Philippe de Hornes ou des membres de la famille de Croÿ. Certaines sections de la Fleur – les histoires romaines, le recueil d’exempla ou encore la partie portant sur l’histoire du Hainaut, région natale de l’auteur – ont été extraites du texte et ont circulé indépendamment de l’ensemble, une autre preuve, s’il en fallait, du succès de l’ouvrage de Jean Mansel.

Demeurée inédite jusqu’à présent, La Fleur des histoires (version en trois livres) fait actuellement l’objet d’une édition critique menée par une équipe internationale composée de onze chercheur.ses. En lien avec ce travail d’édition, nous souhaitons organiser un premier colloque international consacré à cette œuvre, encore largement méconnue et peu étudiée. Le colloque se tiendra à Boulogne-sur-Mer du 22 au 24 octobre 2025 et réunira des spécialistes de plusieurs disciplines (langue et littérature médiévales, histoire, histoire de l’art).

Les communications proposées pourront porter sur :

l’évolution du texte de la Fleur et les relations entre ses différentes versions

les sources des récits incorporés à la Fleur et leur traitement par Jean Mansel

la langue et le style de l’auteur

le caractère hybride de l’ouvrage et sa portée didactique

la tradition manuscrite et les relations entre les témoins du texte

les enluminures et le programme iconographique de différents exemplaires de la Fleur

le rapport texte / image dans les manuscrits de la Fleur

l’activité des ateliers où ces exemplaires furent copiés et enluminés

les scribes et les artistes ayant contribué à la réalisation des manuscrits de la Fleur

la place de la Fleur au sein de la production littéraire, historique et didactique des Pays-Bas bourguignons

Modalités de contribution

Les propositions de communication accompagnées d’un argumentaire d’une dizaine de lignes et d’un bref curriculum vitae sont à envoyer aux organisatrices :

elena.koroleva@univ-littoral.fr

prunelle.deleville@unige.ch

avant le 15 septembre 2024

Organisatrices

Elena KOROLEVA (Université Littoral Côte d’Opale) et Prunelle DELEVILLE (Université de Genève)

Comité scientifique

Jean Devaux (Université Littoral Côte d’Opale)

Yasmina Foehr-Janssens (Université de Genève)

Valérie Naudet (Aix-Marseille Université)

Françoise Laurent (Université Clermont Auvergne)

Notes

[1] C’est ainsi que le présente le scribe Thiérion Anseau dans le manuscrit de la bibliothèque de l’Arsenal, 5205 (fol. B r), une copie de la Vie du Christ de Mansel.

[2] Titre du traité moral écrit en 1404 par Jacques Legrand.

[3] Pour une liste des manuscrits, on peut consulter la base Jonas de l’IRHT.