Lorsque Hugo écrit dans Notre-Dame de Paris que la ville, alors « homogène, [...] produit architectural et historique du Moyen Âge » est « une chronique de pierre », c’est l’unité et la cohérence de l’ensemble architectural qu’il pointe, livre ouvert où lire le Moyen Âge dont la ville offre l’image à voir plus qu’à lire. Au sujet de L’Éducation sentimentale, le critique Saint-René Taillandier dans la Revue des Deux Mondes écrit : « On dirait une chronique, un journal sec et bref, un recueil de notes, de traits, de mots, avec cette différence que, chez l’historien les faits sont incisifs, les mots portent, les notes résument bien ou mal des événements graves, tandis que chez le romancier, ces formes savamment et laborieusement concises s’appliquent aux aventures les plus niaises », où la chronique fait signe vers le mémorandum hâtif d’un matériau insignifiant.

Le critique qui vient de comparer Flaubert à Michelet, semble alors regarder à la fois du côté de l’histoire et de la presse où la chronique ne cesse de gagner en se diversifiant. L’emploi croisé des deux sens dix-neuviémistes du mot, rare, par le critique littéraire de la Revue des Deux Mondes, invite à se pencher sur ces hybridations narratives qui combineraient ancienne et nouvelle chroniques. Enfin, dans Notre jeunesse, puis dans Clio. Dialogue de l'histoire et de l'âme païenne, Péguy, réactivant l’opposition entre histoire et chronique, affirme sa préférence pour la seconde et fait du témoin, de l’individu ordinaire – il s’agit en l’occurrence de Maxime Vuillaume dont il a publié les Cahiers rouges au temps de la Commune dans les Cahiers de la quinzaine – un « véritable, authentique chroniqueur[1] ». C’est à éclairer les tensions entre ces divers usages et pratiques de la chronique que ce dossier aimerait contribuer.

À l’entrée Chronique du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, Larousse consigne : « Histoire dans laquelle les faits sont simplement enregistrés dans l'ordre des temps, sans que l'auteur s'attache, au moins d'une façon spéciale, à en indiquer les causes, à en montrer l'enchaînement ; se dit surtout des histoires de ce genre écrites pendant le moyen âge. Les chroniques de Suger, de Froissart. Les chroniques de Saint-Denis. » L’orientation positiviste et la faveur implicite donnée à une histoire méthodique alors en voie de théorisation sont ici perceptibles. Les travaux des médiévistes au XXesiècle ont en effet montré les limites de cette appréhension restrictive des Grandes chroniques de France, comme des Chroniques de Froissart et de Commines. La lecture qu’en font Mérimée et Stendhal atteste d’ailleurs qu’ils y trouvent bien autre chose qu’un fil continu et uniforme de faits, mais plutôt des éléments isolables, découpables, anecdotes ou historiettes illustrant des détails de mœurs qui leur permettent d’appréhender par le biais des anecdotes l’homme. Cette vérité de la chronique passerait par le détail, ce qui en apparence serait insignifiant ou anecdotique et s’écrirait au revers de l’événement et de la grande histoire ; la chronique journalistique serait, elle, parallèle à l’information sérieuse.

Selon Péguy, le chroniqueur est celui qui écrit « l’histoire de tous les jours de la semaine » et cette quotidiennisation permet de donner à voir « un peuple dans le texte, dans la texture, dans la tissure, dans le tissu de sa quotidienne existence »[2], « ce qu’il y avait derrière, ce qu’il y avait dessous, comment était fait ce peuple de France [...][3] ». Narrer et décrire des petits faits pour en conserver la mémoire seraient donc les principales vocations de la chronique, renée et réinvestie au XIXe siècle. Barante en particulier trouve chez Froissart le modèle de la narration pittoresque et les détails de mœurs, délaissant la dimension analytique de l’histoire pour retenir d’abord l’histoire narrative.

Si la chronique journalistique est associée au début du siècle à la liste et au compte rendu brut des faits, à partir des années 1830, ses évolutions et ses multiples avatars – chronique mondaine, financière, judiciaire, boulevardière –, organisent des mises en récit de petits faits et d’anecdotes, en faisant justement de la liste brute un repoussoir. Ces textes offrent encore un ensemble de topoï et de métaphores permettant précisément de conférer à la chronique journalistique des traits stylistiques : écriture à saut et à gambades[4], affirmation du principe de la discontinuité, culte du paradoxe.

Cette première tension – le fait contre son développement – commune aux deux genres de la chronique en annonce d’autres. Ainsi, dans la chronique médiatique, le régime de l’oralité passant par l’exhibition d’une certaine connivence avec le lecteur, le recours à la saynète et au dialogue – comme l’écrit Marie-Ève Thérenty, la chronique « est la survivance dans le journal de l’esprit de salon[5] » – semble prévaloir sur le recours au régime visuel prégnant dans les chroniques de Mérimée ou de Stendhal, du côté du pittoresque ou de la théâtralité. À la rumeur du boulevard fixée par l’écrit dans les pages du quotidien, s’oppose ainsi l’enregistrement par écrit de faits de plus ou moins grande importance ; au cadre général d’une époque et de ses conflits (la guerre de Cent Ans pour Froissart par exemple) s’oppose le cadre restreint de la ville. Ces oppositions pourraient permettre d’illustrer les transformations que le XIXe siècle impose à la chronique historique, qu’il convient aussi d’aborder comme une mode lancée par les romans de Walter Scott, et portée un temps par la peinture troubadour : Frédéric Moreau au collège ne projette-il pas d’écrire « un grand roman moyen âge sur Nogent », dont il avait « trouvé le sujet dans Froissart : Comment messire Brokars de Fénestranges et l’évêque de Troyes assaillirent messire Eustache d’Ambrecicourt » ? Froissart est justement désigné par Michelet comme le « Walter Scott du moyen âge », avec « ses éternels récits d’aventures et d’apertises d’armes[6] ». La chronique journalistique, elle, s’impose bruyamment à la surface pour oraliser progressivement la littérature.

Ce rapport conduit aussi à questionner le système d’énonciation prévalant de part et d’autre : la posture de celui qui chronique dans la presse, avatar moderne et dilettante de l’honnête homme, n’est pas celle d’un spécialiste – « Je ne suis pas ici critique d’art, mais simplement chroniqueur », écrit Zola dans Le Sémaphore de Marseille du 4 mai 1875 –, mais, par endroits, celle d’un moraliste[7]. Les différentes postures qu’adopte le narrateur stendhalien dans l’ensemble réuni sous le titre de Chroniques italiennes, celle du traducteur, celle de l’érudit, celle de l’ironiste, se complexifient dans un dialogue avec le lecteur qui rend plus poreuse la frontière entre chronique historique et chronique de presse. Le jeu littéraire qu’implique l’exercice fait encore, en particulier à partir du Second Empire, de quelques figures du Boulevard, des plumes reconnues, avant que la chronique commence à reculer devant la rédaction factuelle du reportage.

Par ailleurs, si l’on met en tension chronique historique et chronique journalistique, on trouvera dans l’enregistrement auquel se voue la première la visée sous-jacente d’une conservation de faits mémorables, fussent-ils anecdotiques, tandis que la chronique de presse, qui parle rarement d’autre chose que de l’air du temps, de Paris (ou, dans la presse régionale et coloniale, de la ville), des mœurs des journalistes, relève de la fixation temporaire de ce qui se dit et se produit en ville. La forme brève distingue encore la chronique journalistique, texte organisé autour de contraintes de calibrage pour tenir sur quelques colonnes du journal, ce qui coïncide avec ce traitement de l’éphémère. Le rapport à l’actualité, voire à l’événement, au sein de ce qui entend parler du routinier et organise le temps cyclique, tel celui de l’année mondaine, par le biais de marronniers, s’avère cependant particulièrement complexe : la chronique vue par Huysmans est tout autant un « passe-temps » que l’élaboration de « documents permett[ant] de restituer la physionomie de la ville » pour « les chercheurs futurs[8] ». La pratique de la chronique journalistique s’avère alors, elle aussi, aux prises avec la nécessaire définition d’un rapport au temps, à l’histoire, à la modernité.

Enfin, c’est sur un « devenir-chronique » de la littérature qu’invite à s’interroger le propos de Saint-René Taillandier : l’écriture actualiste de maints romans (chez Stendhal, les Goncourt, Flaubert, Zola, Mirbeau…) confirme peut-être l’inscription d’une double position de l’écrivain face aux faits, combinant l’écriture de l’événement avec le surplomb de l’historien et sa restitution plus brute par le journaliste. La chronique de 1830 qu’est Le Rouge et le Noir, ou ces Quelques scènes d'un salon de Paris en 1827 qui sous-titrent Armance, sans évoquer l’actualité parlée et à peine transposée deLucien Leuwen, signalent Stendhal comme un romancier qui « conçoit [...] le roman comme une chronique » (Georges Blin) : parce qu’il affirme la nécessité de peindre les mœurs contemporaines et dédaigne les genres de la tragédie, de l'épopée et du roman historique à la Scott, puisque l'éloignement dans le temps interdit de faire des portraits ressemblants – le lecteur doit pouvoir vérifier –, Stendhal regarde bien du côté du journal et de cette oralité fixée à l’écrit qu’elle offre au lecteur. Cette chronicisation du roman devient plus affirmée encore dans les romans du journal (Charles Demailly, Bel-Ami, L’Âge de papier, etc.), contaminant aussi d’autres formes narratives telle la nouvelle, avec laquelle la chronique partage la une de certains quotidiens, ou la poésie se mêlant d’actualité, à l’image de celle de Banville en 1870 dans les Idylles prussiennes. Certaines nouvelles de Maupassant sont ainsi des chroniques, voire des marronniers (« La Roche aux Guillemots », 1882), éventuelles préquelles de romans à venir (« L’homme-fille » (1883) et Bel-Ami (1885)).

Contamination de la forme narrative par la chronique ou chronique modèle et matrice du roman ou encore citation de chronique dans le récit comme un repoussoir générique (« La mouche d’or » signée par Fauchery et publiée dans Le Figaro dans Nana de Zola) ou comme un signal indexant un temps et une société (chronique mondaine réécrite dans La Curée ou dans Chérie d’Edmond de Goncourt) : la forme chronique est partout, intégrée, contestée, parodiée ou valorisée. Si la presse semble dans la dernière décennie du siècle restreindre sa place, elle a su coloniser bien d’autres secteurs : cette forme du temps, avec son rythme, sa peinture des mœurs, son ton, est alors devenue peut-être presque indécelable.

hybridations : chronique/roman, chronique/poésie, chronique/nouvelle…

posture du chroniqueur, énonciation

légèreté vs exemplarité

le style de la chronique : liste, anecdote, mise en récit…

expansion et brièveté : développements ou concentration des effets ; vers une poétique moderne de la bribe.

relecture des Chroniqueurs au XIX e siècle (par Barante, Thierry, Michelet etc.)

siècle (par Barante, Thierry, Michelet etc.) écriture troubadour, écriture « à sauts et à gambades »

actualité, anecdote, faits et événement

la chronique et la ville

