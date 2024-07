Announcement

Argumentaire

« L’élève fait du sport avec un ‘‘prof de gym’’ qui dit faire de l’EPS »[1]. Ces propos formulés en 2005 par Alain Hébrard, Inspecteur général de l’Éducation nationale et Doyen du groupe de l’Éducation physique et sportive, sont repris en 2020 dans le sujet de la première épreuve d’admissibilité de l’agrégation interne d’EPS pour interroger les évolutions de la leçon. La focale, selon le rapport du jury, est placée sur les distorsions entre les leçons prescrites et les leçons réelles, les typologies de leçons selon les générations enseignantes et les périodes considérées, l’évolution de la relation pédagogique et les décalages de représentations ou encore, l’ambiguïté de l’identité de l’EPS[2]. Mais qu’en est-il des expériences sportives scolaires des élèves ? Comment le sport est-il vécu par les élèves en EPS, selon quelles logiques d’action et quelles spécificités individuelles – sexe, âge, situation de handicap –, collectives – type d’établissement, type d’activité sportive, position géographique –, professionnelles – relatives à l’enseignant·e – ou historiques – relatives aux contextes ? Dans quelle mesure prendre l’élève comme objet d’étude peut-il contribuer à renouveler l’histoire de l’EPS, par l’intermédiaire de quelles traces et avec quelles précautions méthodologiques ?

Partant de ces interrogations, cette proposition de journée d’études souhaite ajouter, au cœur des réflexions historiennes, la question des élèves dans leurs pratiques et vécus en EPS. L’objectif est de se confronter collectivement à un intrigant paradoxe : les élèves, présent·es à chaque période de l’histoire de l’EPS, forment, avec les enseignant·es et les savoirs, l’une des trois pièces maîtresses de la situation pédagogique. Pourtant, leur visibilité académique demeure modeste : omniprésent·es dans les discours et les représentations, les élèves n’apparaissent guère visibles ni audibles dans les travaux historiques et, par conséquent, dans les copies des concours de recrutement des enseignant·es. En effet, si l’historiographie de l’EPS s’est souvent tournée vers une histoire institutionnelle ou rendant la part belle à des acteurs dominants – gouvernements, ministres, inspections, concepteurs, etc. –, notre projet souhaite donner prioritairement la parole aux bénéficiaires de l’EPS à toutes et tous de 1940 à nos jours. Certes, des incises remarquées, ramenant les marges au centre de l’analyse, ont ouvert la voie à une histoire des élèves sensible aux enjeux de démocratisation et d’inclusion, que ce soit par le prisme du genre[3] ou celui du handicap[4]. Il n’en reste pas moins que les élèves demeurent en « arrière-plan » dans l’historiographie de l’EPS, comme c’est plus largement le cas en histoire de l’éducation. Aussi partageons-nous avec Jean-François Condette et Véronique CastagnetLars, le paradoxal constat « d’une présence finalement assez faible de l’élève, ou plutôt des élèves, tant les situations sont diverses, dans les études historiennes sur le système éducatif et les réalités scolaires dans leur pluralité, alors qu’il en est logiquement l’acteur central et la cible principale de l’acte éducatif »[5].

Face à cette insuffisance historiographique, nous souhaiterions envisager, lors de cette journée d’études, les expériences de l’EPS et du sport scolaire que vivent les élèves de manière authentique, positivement ou négativement, voire parfois même de façon « humiliante »[6]. L’attention sera à la fois portée sur les élèves dans leur diversité, de genre par exemple, de position géographique ou de situation de handicap, ainsi que sur les sources mobilisées pour faire émerger une « histoire par le bas », au moyen de corpus originaux. Notre intention est d’identifier, réunir et soumettre à la critique historique les traces laissées par les élèves en EPS, dans ce qu’ils et elles ont de plus personnel. À cette fin pourraient être investiguées, sans exhaustivité, des revendications d’élèves ou d’associations d’élèves, des vidéos, des fonds photographiques, des sources orales, des mémoires d’enseignant·es, des écrits du for privé, des archives d’établissements scolaires ou encore, une variété de sources imprimées : revues de jeunesse, romans, bandes dessinées… Si l’enjeu de cette journée est bien de donner une voix à celles et ceux qui pratiquent l’EPS et qui peuvent être à l’origine de certaines transformations disciplinaires des années 1940 à nos jours, il s’agit également de discuter des apports et limites méthodologiques face auxquels les historiennes et historiens sont exposés afin de construire leur objet à partir de sources plurielles et hétéroclites[7]. Autrement dit, cette journée entend finalement interroger ces « éclats de vie » dans le quotidien de l’enseignement de l’EPS en s’appuyant sur des sources moins usitées.

