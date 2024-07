La traduction du récit autobiographique

Announcement

Argumentaire

L’idée du présent colloque est venue d’un constat. Il y a une quantité et une variété de traductions de récits autobiographiques de par le monde, et dans toutes les langues, mais il y a très peu d’études traductologiques sur lesdites traductions. C’est pourquoi, ce colloque tentera d’approcher ce mode d’expression méconnu en traductologie et aussi subjectif et complexe que la traduction. Il s’agit de l’autobiographie dont notre colloque examinera dans un contexte purement traductologique les différents types : roman, nouvelle, poésie, chansons, journal intime, épistolaire, etc. De ce fait, ce colloque survolera les récits autobiographiques traduits durant différentes ères, dans différentes aires géographiques, linguistiques et culturelles, ainsi que dans différents domaines, littéraires, sciences humaines et sociales, religieux, scientifiques, etc.

De par sa thématique inédite, ce colloque cherchera surtout à expliciter les notions étroitement liées à la traduction d’un récit autobiographique, telles que déplacement, recontextualisation, médiation, authenticité, précision, émotion, autotraduction, intra/inter-traduction, interculturalité, intimité, mouvement, réception, discours, narration, pacte autobiographique, Je, polyphonie, culturèmes, et de même les frontières que ces notions établissent entre l’auteur du texte original et son traducteur. Autrement dit, il s’agit de dégager la part de la fidélité/infidélité dans le transfert d’un récit autobiographique d’une langue et d’une culture sources en une langue et une culture cibles.

Partant de la pensée très ancienne que toute traduction est une trahison, et du fait que certains auteurs d’autobiographies s’expriment dans une langue autre que leur langue maternelle, il serait très intéressant de voir comment le traducteur transfère vers sa langue et sa culture un écrit intime exprimé dans une langue d’emprunt. Une opération aussi compliquée que complexe. Dans ce cas précis, notre colloque vise à décortiquer les stratégies et les techniques de traduction des écrits autobiographiques exprimés dans une langue étrangère à l’auteur, et qui regorgent de culturèmes de la culture source. Il va sans dire que pour cet aspect des choses, le colloque mettra en exergue et inéluctablement le background linguistique et culturel du traducteur, qui revêt une importance capitale dans la traduction d’écrits intimes.

De là, notre colloque ne vise ni à établir un inventaire des œuvres autobiographiques traduites, ni à comparer les différentes traductions disponibles d’un même (ou de plusieurs) récit (s) autobiographique(s), ni même à décrire des traductions de récits autobiographiques. Ce colloque vise à analyser dans la forme et dans le fond les traductions d’écrits autobiographiques et cherche à considérer la problématique du transfert des récits de vie, toutes formes confondues, au sens traductologique du mot. Notre colloque ne se limitera pas à la seule forme écrite de l’autobiographie, mais traitera également d’autres formes autobiographiques, telles que le cinéma, le théâtre, et toutes autres formes non-écrites.

Nous invitons les chercheurs, les enseignants-chercheurs, et les traducteurs, qui souhaiteraient prendre part à notre colloque, à s’exprimer sur les problématiques suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

Comment importer une œuvre autobiographique avec tout ce qu’elle implique d’intime dans une culture cible, surtout si cette culture est conservatrice, voire à tabous ?

Comment reconnaître l’auteur d’un récit autobiographique dans la version traduite, quand on sait que le traducteur de ce texte deviendra l’auteur du texte cible, et remplacera donc le Je du texte original ?

Le nom du traducteur mentionné sur la version traduite de l’autobiographie, ajoute-t-il de la valeur au récit original ou fait-il de l’ombre à son auteur ? En d’autres termes, le Je dans le récit autobiographique original, a-t-il la même valeur que le Je dans sa version traduite ?

Un traducteur, aussi professionnel soit-il, peut-il réellement réexprimer un discours aussi intime que l’autobiographie s’il n’est pas suffisamment armé de connaissances sur la culture de l’auteur du texte original, et surtout le contexte et le paratexte de production dudit texte ?

Comment réexprimer ce qui est intraduisible de nature dans un récit autobiographique : les culturèmes, les non-dits, les interdits, les paratextes, l’implicite, etc. ?

Comment transférer les registres de langue, le bilinguisme/plurilinguisme, et la polyphonie, utilisés dans le récit autobiographique, quand on sait pertinemment que tout transfert en traduction implique une perte de sens ?

Comment se narre la vie intime dans la langue et la culture de l’Autre quand on sait que l’expérience personnelle est très compliquée à partager, déjà dans une même culture ?

L’intime est-il (in) traduisible ?

L’acteur du passage du récit autobiographique dans une autre langue et dans une autre culture est bien évidemment le traducteur. Qu’en est-il de ce passeur ? Est-il linguistiquement et surtout culturellement, suffisamment compétent pour traduire le récit autobiographique ?

Quelle est la part et l’importance de la formation académique en traduction dans la traduction de récits autobiographiques ?

Quelle est la valeur d’une œuvre autobiographique quand il en existe plusieurs versions dans une même langue ?

La réussite de la traduction d’une œuvre autobiographique chez le lecteur cible, voudrait-elle nécessairement dire que c’est une traduction fidèle au vouloir-dire intime de l’auteur ?

L’écriture autobiographique a-t-elle une valeur universelle quand elle est traduite en plusieurs langues ? Si oui, est-ce la même chez tous les lecteurs du texte cible ?

Ces problématiques et bien d’autres seront traitées dans le contexte de notre colloque à travers les axes suivants :

Axe 1 : Traduction du récit autobiographique en littérature. Cet axe concerne les traductions des œuvres autobiographiques littéraires, telles que les romans, les nouvelles, la poésie, les chansons, produites par des hommes et des femmes de lettres confirmés.

Axe 2 : Traduction du récit autobiographique dans les sciences humaines et sociales. Cet axe concerne les traductions des ouvrages autobiographiques publiés sous forme d’expériences personnelles ou professionnelles, par des chercheur.e.s, des hommes/femmes politiques, des chanteurs (euses), des acteurs/actrices, et l’ensemble des humains, dans un registre autre que le registre littéraire soutenu.

Axe 3 : L’autotraduction du récit autobiographique. Cet axe traitera les études de cas des récits autobiographiques traduits par leurs auteurs/autrices respectifs (ves). Autrement dit, cet axe tentera de répondre à la question suivante : L’auteur d’un récit autobiographique peut-il se traduire fidèlement dans le texte cible et avoir le même effet sur un lecteur autre que celui du texte source ?

Axe 4 : Le récit autobiographique entre intra-traduction et inter-traduction. Cet axe s’intéressera aux récits autobiographiques où les auteurs interprètent dans la langue de l’écriture les aspects personnels et culturels, lesquels sont ensuite traduits par le traducteur dans le texte cible.

Modalités de soumission

Les propositions de communications anonymes (intitulé+résumé+cinq mots-clés) d’une page (environ 400 mots), références bibliographiques exclues, sont à envoyer en un fichier PDF à la SEULE adresse suivante : col.trad.autobiographie.2024@gmail.com

au plus tard le 20 juillet 2024 (délai prolongé jusqu’au 25 août 2024)

Chaque proposition de communication doit être accompagnée d’un fichier PDF séparé contenant, dans l’ordre d’apparition, les informations suivantes :

Nom et prénom de l’auteur de la proposition de communication ; Grade académique ;

Affiliation ;

Adresse email professionnelle ; Numéro de téléphone ;

Axe du colloque ;

Intitulé de la proposition de communication.

Résultats d’expertise des propositions de communications reçues : Au plus tard le 15 septembre 2024.

Présidente du colloque

Pre Rachida Sadouni, université Blida 2

Coordinatrice du colloque

Mme Ibtissam Bouanika, université Blida 2

