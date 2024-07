Une histoire culturelle des bibliothèques dans le monde

Announcement

L’étude des bibliothèques s’inscrit dans l’histoire culturelle au croisement de l’histoire sociale, des savoirs, des imaginaires, des politiques et des pratiques culturelles. Leurs formes, les projets qui les sous-tendent, leurs usages et leurs représentations ont évolué en même temps que les sociétés qui les ont financées, construites et fait vivre. Elles ont été conçues, successivement ou en même temps, comme des outils d’émancipation intellectuelle, de construction d’une identité collective, réelle ou imaginée, ou d’intégration sociale. Elles ont aussi pu faire l’objet d’antagonismes notamment liées à des cultures professionnelles opposées ou concurrentes, ou être victimes de censure. Elles ont été contestées et transformées au fur et à mesure qu’évoluaient les représentations dominantes et les rapports de pouvoir. Ainsi, aux collections des Lumières ont succédé les bibliothèques « nationales » du dix-neuvième siècle européen, puis les grands projets philanthropiques américains, avant que ne prennent le relais les réalisations de l’éducation populaire, le développement de la lecture publique, les médiathèques de la fin du vingtième siècle, les bibliothèques numériques contemporaines et les « tiers lieux » du début du XXIe siècle.

Ce numéro de la Revue d’histoire culturelle XVIIIe-XXIe siècles consacré à « l’histoire culturelle des bibliothèques dans le monde » envisagera cette histoire à partir de trois points de vue : la place de la bibliothèque dans la fiction et les arts ; la bibliothèque comme projet – ou contre-projet – collectif ; la bibliothèque comme pratique sociale.

1. Raconter, dessiner, bâtir les bibliothèques

Récits de vie, fictions : écrire la vie à la bibliothèque

Cinéma et arts graphiques : donner à voir la bibliothèque

Dystopies, uchronies : d’autres bibliothèques

Les bibliothèques comme métaphores

Bâtir la bibliothèque : dessins et projets d’architectes

2. Bibliothèques, idéologies et projets culturels

Ouvrir les collections à de nouveaux usagers : le projet des Lumières

Les bibliothèques « nationales » : collections et identités imaginées (XIX e -XX e siècle)

-XX siècle) Bibliothèque et philanthropie : le modèle américain et sa diffusion (XIX e -XX e siècle)

-XX siècle) Fragilité des bibliothèques : destructions, épurations, abandons (XX e -XXI e siècle)

-XXI siècle) Bibliothèques et anthropocène : les contestations féministes et post-coloniales (XXe-XXIesiècle)

3. Les bibliothèques comme pratiques sociales

Le métier de bibliothécaire (XVIII e -XXI e siècle)

-XXI siècle) Classification, catalogages, bases de données : des enjeux de pouvoir ?

Naissance, triomphe (et disparition ?) de la médiathèque

Les publics, réels et imaginés, des bibliothèques : enfants, érudits et SDF ou ceux qu’on n’attendait pas

Usages et mésusages du lieu : le règlement et ses avatars

Modalités de soumission et d'évaluation

Soumission d’un résumé (2 500 signes maximum) et d’une brève notice bio-bibliographique aux quatre adresses suivantes : benjamin.caraco@gmail.com ; lavenir@hotmail.com ; elise-lehoux@orange.fr ; revuedeladhc@gmail.com.

avant le 20 octobre 2024

Les articles peuvent être écrits en français ou en anglais.

Pour en savoir plus sur la revue et consulter les instructions aux auteurs : https://journals.openedition.org/rhc/3059

Calendrier

Notification aux auteurs : 30 novembre 2024

Remise première version des articles (50 000 signes environ espaces compris maximum) : 28 février 2025

Retour des expertises des articles : 30 avril 2025

Remise version 2 par les auteurs : 31 mai 2025

Publication du numéro 9 de la revue : 31 octobre 2025

Les propositions de contribution seront évaluées par le comité de rédaction de la revue.

