Abstract

Les métiers de secrétaire et de copiste semblent, au premier abord, bornés à des activités mécaniques. L’Encyclopédie, par exemple, ne mentionne dans l’article « Copiste » que les compétences de « bien lire et bien écrire », alors que cette personne participe assurément à la circulation des savoirs entre particuliers et permet la diffusion de la philosophie clandestine et des nouvelles à la main. Quels sont donc les rôles concrets joués par les secrétaires et les copistes (y compris les auteurs se copiant eux-mêmes) dans la production, la diffusion et la conservation des œuvres au cours du long XVIIIe siècle ? Nous souhaitons étudier toute une activité matérielle et pratique autour du manuscrit, pour elle-même et pour ses enjeux intellectuels et éditoriaux, en nous demandant si le travail de secrétaire et celui de copiste évoluent ou non en fonction du genre du texte, des conditions techniques, et au gré des différents contextes économiques.