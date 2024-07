Incendies, vétusté, révoltes, conflits armés, accidents climatiques, dictats de la mode … Les causes de destruction d’églises sont aussi nombreuses que les raisons de les rétablir. Par transformation, restauration ou reconstruction. Depuis l’Antiquité, chaque époque a répondu à sa manière aux défis des périls encourus et des exigences culturelles. Adapter l’édifice aux conditions actuelles, ? En Bourgogne, terre de l’art roman, les églises sont nombreuses à raconter les heures sombres de leur histoire et les temps de résurrection, mais aussi les choix des architectes, les savoir-faire des hommes de l’art et les rêves des fidèles.

Les interventions du samedi aborderont les questions architecturales. La sortie du dimanche matin consacrée aux églises de Poisson et Marcigny introduira, à côté de l’architecture, l’évolution du décor, à travers l’exemple de la mémoire de l’abbé de Cluny Hugues de Semur dont on célèbre cette année le millénaire de la naissance. Elle sera préparée en fin de journée du samedi par la présentation de deux œuvres du Musée du Hiéron qui se rattachent à Hugues de Semur.

Incendies, vétusté, révoltes, conflits armés, accidents climatiques, dictats de la mode... Les causes de destruction d’églises sont aussi nombreuses que les raisons de les rétablir, par transformation, restauration ou reconstruction. Depuis !’Antiquité, chaque époque a répondu à sa manière aux défis des périls encourus et des exigences culturelles. Mais quel parti choisir ? Élaborer un néo‑roman ou un néo-gothique ? Innover, comme à la Renaissance ? Refaire à l’identique, comme à Notre-Dame ? Adapter l’édifice aux conditions actuelles, en remplaçant une source ancienne de pollution - une vieille toiture en plomb par exemple - par un matériau contemporain ? En Bourgogne, terre de l’art roman, les églises sont nombreuses à raconter les heures sombres de leur histoire et les temps de résurrection, mais aussi les choix des architectes, les savoir-faire des hommes de l’art et les rêves des fidèles.

