Vu du Quai, séminaire d’histoire diplomatique et contemporaine

Announcement

Argumentaire

Ce séminaire a pour vocation d’analyser les relations diplomatiques de la France, sous l’angle de ses ambitions, de ses inflexions et de ses acteurs. Un accent particulier est mis sur les approches tant conceptuelles que techniques sur les différentes formes que peut prendre la diplomatie française (culturelle, économique, commerciale, scientifique, environnementale, humanitaire, de défense). Nous souhaitons mettre en lumière les ambitions politiques qui sous-tendent ces leviers d’influence, à distinguer les caractéristiques de ces différents axes et à questionner l’« herméticité » des domaines tout en explorant leurs éventuels croisements. Le séminaire entend à ce titre encourager une approche pluridisciplinaire et les interactions professionnelles afin d’impulser une réflexion sur les usages méthodologiques, le traitement des sources ainsi que sur les acteurs de la diplomatie. Les axes retenus pour cette troisième édition sont les suivants :

Appréhender les sources de l’histoire diplomatique

L’histoire diplomatique est une discipline qui transcende les frontières entre les sciences humaines et sociales et nécessite souvent des méthodes spécifiques, notamment en ce qui concerne l’analyse des documents confidentiels, la contextualisation des événements internationaux, la reconstitution des réseaux diplomatiques, l’appréhension de témoignages sensibles ou encore la pluralité de sources qui complexifient une appréciation historique d’ensemble. Comment les chercheurs peuvent-ils mobiliser des méthodologies spécifiques aux SHS tout en coopérant avec des experts en relations internationales pour une compréhension plus complète de la diplomatie mondiale ? Quelles sont les méthodologies adaptées à l’histoire diplomatique, et comment les chercheurs peuvent-ils les appliquer efficacement ? Dans quelle mesure la collaboration entre les archivistes et chercheurs permet-elle de faire avancer la recherche ?

Les nouveaux acteurs et outils de la diplomatie française

En raison de l’affirmation de nouveaux acteurs et l’émergence d’innovations technologiques, les pratiques diplomatiques connaissent, aux XXe et XXIe siècles, des transformations significatives. La perspective traditionnelle dans laquelle l’État est le principal acteur des relations internationales est remise en question par l’introduction de nouveaux outils et de nouvelles fonctions. Ces évolutions invitent à reconsidérer le rôle de l’historien dans l’étude de la diplomatie et de ses outils, ainsi que la manière dont ces changements redéfinissent le processus décisionnel et le travail des diplomates. En quoi la vision traditionnelle de la diplomatie, centrée sur l’État, est-elle remise en question par les chercheurs contemporains ? Comment l’évolution administrative du Quai d’Orsay est-elle perçue en histoire contemporaine ? Quelles sont les répercussions de ces évolutions sur la pratique diplomatique et sur l’articulation de la politique étrangère française ? Comment ces perspectives redéfinissent-elles notre compréhension du rôle des diplomates ?

De l’international à l’intérieur, comment interroger les interactions ?

Outre la question des échelles internationales et étatiques qu’il convient de soulever, il est intéressant d’interroger les interactions des évènements internationaux avec la politique intérieure française et les pratiques décisionnelles. Si les événements internationaux peuvent avoir des répercussions (politiques, sociales, économiques, sécuritaires, environnementales) sur la scène intérieure française, les discours politiques, les engagements de la société civile ainsi que leurs impulsions dans la politique intérieure française peuvent inversement impacter les processus et prises de décisions diplomatiques. Comment cette interdépendance participe-t-elle au renouvellement des enjeux et des perspectives nationales ?

Les différentes formes de la diplomatie française et ses leviers d’influence

A l’image de l’évolution que connaît l’historiographie de la politique étrangère de la France contemporaine, la diplomatie française, en tant qu’acteur des relations internationales, a évolué au fil des 30 dernières années pour faire face à une remise en cause permanente de l’ordre mondial et s’adapter aux enjeux politique, économique, culturel et géopolitique qui rythment la vie internationale. Dans quelle mesure les leviers diplomatiques sont-ils adaptés aux spécificités des domaines tels que la sécurité, la politique, l’économie et la coopération ? En quoi la réévaluation de certains sujets en histoire des relations internationales a-t-elle contribué à faire évoluer les approches conceptuelles en histoire diplomatique ?

Modalités de contributions

Nous invitons les chercheurs en histoire, en relations internationales, en science politique et autres disciplines relatives à l’étude de l’international et de la diplomatie à soumettre des propositions d’intervention.

Les acteurs professionnels des archives et des bibliothèques sont également invités à soumettre des propositions techniques.

Les propositions d’intervention (titre, présentation synthétique du contenu et CV synthétique), de 350 mots à 500 mots environ avec une courte bibliographie indicative, doivent parvenir à l’adresse suivante : vuduquai.shd@gmail.com

avant le dimanche 15 septembre 2024.

Les communications retenues devront être envoyées rédigées au plus tard une semaine avant la date d’intervention.

A raison de deux à trois interventions par séance, les communications de 20 à 25 minutes seront suivies d’un temps de discussion.

Responsables scientifiques