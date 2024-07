Announcement

Argumentaire

Les sciences humaines et sociales semblent être confrontées à de réels défis à mesure que l’intérêt pour les disciplines scientifiques et technologiques augmente. L’accélération du rythme des découvertes techniques, qui ont bouleversé notre vie à bien des égards, exacerbe cette situation, au point que certains chercheurs évoquent l’apparition de signes d’une crise implicite pour les sciences humaines.

Dans ce contexte, des interrogations surgissent quant à l'avenir des sciences humaines et aux moyens de réduire le fossé grandissant entre celles-ci et les sciences techniques. Toutefois, malgré tout, un nombre croissant de chercheurs croit en la possibilité de surmonter cette situation en augmentant la capacité des sciences humaines à suivre le rythme des mutations techniques et en renforçant leur aptitude à s'intégrer dans la société de la connaissance, de l'innovation et du renouvellement numériques. Bien que cette perspective ne fasse pas l'unanimité, un nombre croissant de chercheurs s'intéressent à l'usage des ordinateurs pour améliorer leurs performances, que ce soit pour accélérer le rythme de leur travail ou pour analyser un volume plus important de données.

En raison de la convergence entre les humanités traditionnelles et les technologies de l'information modernes, une nouvelle tendance cognitive émerge, connue sous le nom d'Humanités Numériques. Cette idée, qui pourrait paraître superficielle, est en réalité plus profonde qu'elle ne le laisse supposer, car elle vise à appliquer des méthodes et des outils numériques pour comprendre et analyser les phénomènes humains, ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour la réflexion, la recherche et l'innovation. Le rapprochement entre les sciences humaines et les technologies de l’information ne date pas d’hier. Des pratiques ont été relevées juste après la Seconde Guerre mondiale et ont pris de l’importance dans les années soixante et soixante-dix, notamment en linguistique, en géographie, en histoire et en anthropologie. Aujourd’hui, cette convergence s’accélère, les humanités numériques attirent de plus en plus l’attention des chercheurs, et les rencontres scientifiques se multiplient autour de cette discipline dans le monde entier.

Avec la révolution numérique, les sciences humaines et sociales ont subi de profonds changements dans leurs outils, leurs pratiques et leurs méthodes. Selon les disciplines, les évolutions diffèrent. La linguistique numérique s’est imposée depuis un certain temps comme une science utilisant l’informatique, l’internet et d'autres médias numériques pour analyser et interpréter le langage et la communication linguistique. En histoire, les transformations visent à améliorer l'accès aux connaissances historiques et à offrir de nouvelles opportunités d'analyse des données historiques. Grâce aux technologies de numérisation, les documents et archives historiques peuvent être stockés et organisés, facilitant ainsi l’accès et l’analyse. L’évolution technologique permet également l’étude de vastes bases de données de manière innovante, changeant radicalement les pratiques des historiens. Dans le même contexte, on peut inclure l'émergence de la « géomatique » en géographie, qui combine la géographie avec plusieurs technologies modernes telles que les Systèmes d'Informations Géographiques (SIG), les systèmes de positionnement par satellite (GPS), la télédétection, les levés géodésiques et le traitement numérique d’images. L'objectif est de comprendre et d’analyser les données géographiques et spatiales et d’en profiter divers domaines comme la planification urbaine et rurale, la gestion des ressources naturelles et environnementales, la planification régionale, et d'autres domaines étudiant l’espace terrestre. La psychologie, quant à elle, a tiré parti de l’informatique pour comprendre l'esprit et le comportement humains en développant des outils et des techniques d’évaluation et d’intervention psychologiques grâce à la technologie moderne. Elle a également élaboré des modèles informatiques et des systèmes d’intelligence artificielle pour analyser les données psychologiques.

Dans le même contexte, on peut inclure l'émergence de la « géomatique » en géographie, qui combine la géographie avec plusieurs technologies modernes telles que les Systèmes d'Informations Géographiques (SIG), les systèmes de positionnement par satellite (GPS), la télédétection, les levés géodésiques et le traitement numérique d’images. L'objectif est de comprendre et d'analyser les données géographiques et spatiales et d’en profiter divers domaines comme la planification urbaine et rurale, la gestion des ressources naturelles et environnementales, la planification régionale, et d'autres domaines étudiant l’espace terrestre. La psychologie, quant à elle, a tiré parti de l’informatique pour comprendre l'esprit et le comportement humains en développant des outils et des techniques d’évaluation et d’intervention psychologiques grâce à la technologie moderne. Elle a également élaboré des modèles informatiques et des systèmes d’intelligence artificielle pour analyser les données psychologiques.

La philosophie est à la base des percées technologiques. La logique des programmes dépend des fondements philosophiques. Les algorithmes reposent sur un syllogisme avancé. La philosophie sous-tend également tous les logiciels et applications numériques. Actuellement, elle cherche à mieux comprendre la technologie et ses impacts, ainsi qu’à orienter son développement vers la création d’un monde reflétant les valeurs humaines et sociales.

Le domaine des médias connaît des changements importants grâce à l'utilisation de l'ordinateur dans la conception de logiciels, notamment dans les techniques de traitement automatisé du langage, les outils de recherche et d'exploration, la construction de plateformes numériques et la conception d'algorithmes d'application pour le journalisme numérique.

La sociologie n’échappe pas à cette tendance. L’usage du numérique englobe de nombreux aspects et applications qui contribuent à la compréhension et à l’analyse des phénomènes sociaux, notamment l’utilisation des techniques d’analyse des données massives (Big Data).

Dans ce contexte d’évolution, le Centre d’Excellence en Humanités Numériques de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’Université Ibn Tofail – Kenitra organise un colloque international intitulé « Humanités Numériques : Innovations et défis dans un monde en mutation », qui constitue une opportunité pour approfondir l'exploration de multiples facettes de ce champ cognitif émergent, tout en favorisant la coopération et le partage d’idées entre chercheurs, praticiens et toute personne animée par un intérêt pour cette convergence entre les sciences humaines et les technologies numériques. À cet effet, Le comité d'organisation s'est fixé trois objectifs :

Premièrement, appréhender les transformations rapides des humanités numériques, notamment en relation avec, d’une part, l'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la réalité virtuelle, et d’autre part, l’exploitation du potentiel offert par les plateformes en libre accès telles que les Big Data et les méthodes de recherche simulable.

Deuxièmement, aborder les défis auxquels sont confrontées les humanités numériques, tels que les préoccupations croissantes concernant la protection de la vie privée et la sécurité des données personnelles, ainsi que la nécessité d’améliorer les compétences numériques des chercheurs en sciences humaines pour utiliser pleinement les outils et méthodes numériques dans leurs recherches.

Troisièmement, explorer les opportunités d'innovation et de créativité offertes par les humanités numériques dans la recherche et l’enseignement grâce aux nouvelles technologies et favoriser à l’occasion la mise en place de diverses coopérations entre les chercheurs en sciences humaines et les spécialistes en informatique et traitement de données, permettant d’étudier des problématiques complexes nécessitant une approche interdisciplinaire. Cette coopération faciliterait l’échange de données, de méthodes et de résultats de recherche entre chercheurs du monde entier de manière transparente et efficace.

Modalités de soumission

Le texte des communications peut être soumis en anglais, en français ou en arabe.

Les communications retenues feront l’objet d’une publication dans le premier numéro de la Revue scientifique « Humanités Numériques » consignée à l’IMIST.

La procédure de soumission des communications se fera en deux temps :

Envoi du projet de communication impérativement via le lien suivant : soumission

au plus tard le 15 Septembre 2024

Le projet de communication doit contenir :

Titre de la communication

Coordonnées et statut des auteurs et les coauteurs (Affiliation, Téléphone, Email)

Résumé (500 Mots max)

Mots clés (5 mots clés)

Le résumé doit décrire la problématique, la méthodologie et les résultats de la recherche.

Le texte complet de la publication pour les communications retenues doit être rédigé obligatoirement en anglais, français ou arabe et devra être envoyé au plus tard le 30 Octobre 2024.

Le texte complet doit tenir compte des recommandations aux auteurs de la revue des Humanités Numériques.

Le comité organisateur se chargera de la publication des actes du colloque, en conséquence, la date limite de réception des articles sous format numérique est le 30/10/ 2024. il est exigé que les textes soient rédigés conformément aux normes et règlements de la Revue des Humanités Numériques.

Dates importantes

Date limite de réception des participations (Titre et Résumé dans la limite de 500 mots ) :15/09/2024

Annonce des résultats définitifs après décision du Comité Scientifique. : 30/09/2024

Date limite de réception des articles : 30/10/2024

Tenue du colloque : 20-21 Novembre 2024

Comité d’organisation

Jamal Al Karkouri, FSHS, UIT, Kenitra. Ahmed Ferhane, FSHS, UIT, Kenitra.

Mohcine Batchi, FSHS, UIT, Kenitra. Meriem Hansali, FSHS, UIT, Kenitra. Salmane Bourekkadi, FSHS, UIT, Kenitra. Morad Ettaarabti, FSHS, UIT, Kenitra.

Moulay Touhami Badidi, FSHS, UIT, Kenitra. Hamid Benssi, FSHS, UIT, Kenitra.

Mohamed Fahim, FSHS, UIT, Kenitra. Mounim Lakhal, FSHS, UIT, Kenitra.

Miloud Smaili, FSHS, UIT, Kenitra. Mohamed Ziouziou, FSHS, UIT, Kenitra.

Comité scientifique