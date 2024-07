Infirmier et santé au travail

Cette journée est ouverte aux chercheurs, professionnels de la santé et de la sécurité au travail, ainsi qu'aux acteurs économiques, dans le but de contribuer à l'étude du rôle des infirmiers sur les enjeux de santé au travail.

Les compétences des infirmiers, combinées à la pénurie de médecins de santé au travail, posent la question de leur rôle et de leurs perspectives dans ce secteur. Cet événement explorera leurs contributions et leur pertinence dans divers contextes professionnels, allant des entreprises aux services de santé au travail, en passant par l’enseignement professionnel.

À l'heure où le ministère de la Santé et de la Prévention français réfléchit à la réingénierie de la formation des infirmiers, il est crucial d'interroger la place de ces professionnels autour des enjeux de santé et sécurité au travail. La France, souvent pointée du doigt pour ses nombreux accidents de travail mortels, a lancé un 4e plan santé au travail en 2021, visant à améliorer les conditions de travail et à renforcer l'accompagnement de proximité. Ce plan, qui se termine en 2025, ouvre de nouvelles opportunités pour les infirmiers de s'inscrire dans ces dispositifs.

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.