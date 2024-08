Announcement

Présentation

Programmes de bourses complètes pour la formation courte 100% en ligne "Langue française et littératures francophones" d'UniDistance SuisseCette formation courte d’un mois propose un panorama des littératures d’expression française d'Afrique, des Caraïbes et du Maghreb dans une perspective qui fait apparaître toute leur singularité et leur dynamisme.

La Dr. Zeina Hakim vous accompagne dans une mise en perspective de ces littératures contemporaines du Sud et présente une analyse par région pour saisir les enjeux esthétiques, sociohistoriques et politiques de la production littéraire francophone. La formation permet également de s’interroger sur le choix des auteurs d’écrire en français, langue à la fois symbole de la colonisation et outil de libération, et sur les questions politiques et identitaires qui en découlent.

Cette formation universitaire est enseignée en ligne et se tiendra du 4 novembre au 2 décembre 2024.

Pour suivre ce module, 7 bourses sont distribuées pour permettre de financer les taxes d’étude des étudiant-e-s en provenance de toute la francophonie.

Modalités de candidature

Le délai de candidature est le 15 septembre

et la sélection se fera le 1er octobre.

Pour obtenir l’une de ces bourses, il faut envoyer une lettre de motivation et un CV à l’adresse bourses@unidistance.ch en mentionnant le code lié à la bourse concernée.

Plus d'informations en suivant ce lien.

Comité scientifique

(organe décisionnel pour la sélection des candidats boursiers)