La Provence au carrefour des trajectoires artistiques au XVIIe siècle

Argumentaire

Par sa position géographique, la Provence, comprise ici de Nice à Montpellier jusqu’au Comtat Venaissin, apparaît comme un creuset privilégié pour réfléchir à la pluralité des circulations artistiques. Ouverte sur la Méditerranée, forte d’un actif commerce maritime, la Provence est la dernière étape française sur le chemin de l’Italie, à une époque où le voyage à Rome demeure indispensable à la formation des artistes. Alors que l’étude des circulations et des mobilités, nécessaire à la compréhension de l’évolution des formes et de la diffusion des modèles s’est imposée comme un champ de recherche fondamental en histoire et en histoire de l'art depuis une quarantaine d’années, l’analyse des interactions interculturelles et des transferts qu’elle induit n’a toutefois pas été menée pour le cas particulier de la Provence au XVIIe siècle.

L’objet du colloque est d’appréhender ce territoire singulier comme un carrefour, à la fois géographique et social, où se croisent et se nouent des trajectoires artistiques diverses. Organisé en cinq sessions, il questionnera la spécificité des principaux centres qui contribuèrent à son attractivité – session 1 et 2 – et s’intéressera à la circulation des artistes, des modèles et des œuvres entre le nord et l’Italie – session 3 et 4. La dernière session sera consacrée à la manière dont les œuvres ou artistes provençaux ont pu eux aussi s’imposer comme des sources d’inspirations.

Programme

Jeudi 26 septembre 2024

Auditorium du musée Granet

9h30-12h30 : Les conditions de production

9h30 : Accueil café

10h00 : Régis Bertrand , Aix-Marseille-Université – Cnrs – Telemme, Introduction et présidence de séance

, Aix-Marseille-Université – Cnrs – Telemme, Introduction et présidence de séance 10h20 : Mickaël Szanto , Université Paris-Sorbonne – Cnrs – Centre André Chastel : Du luxe pour tous. Un projet de loterie à Aix-en-Provence en1623

, Université Paris-Sorbonne – Cnrs – Centre André Chastel : Du luxe pour tous. Un projet de loterie à Aix-en-Provence en1623 10h40 : Claire Smyth, doctorante en histoire de l’art, La trajectoire de Jean de Saillant, peintre et moine augustin, au cœur des circulations artistiques provençales. 1630-1640

11h00 : discussion – pause café

11h20 : Moana Weil-Curiel , Docteur en histoire de l’art, Un relevé officiel des Antiques du Midi en 1642. Sublet des Noyers encore précurseur de Colbert ?

, Docteur en histoire de l’art, Un relevé officiel des Antiques du Midi en 1642. Sublet des Noyers encore précurseur de Colbert ? 11h40 : Luc Thevenon, conservateur en chef du patrimoine (Alpes-Maritimes), Peinture du Comté de Nice au XVIIe siècle : le temps des copies

12h00 : discussion – pause déjeuner

14h -16h30 : Attractivité et complémentarité des villes

14h00 : Delphine Bastet , direction du patrimoine de la ville d’Aix-en-Provence, Introduction et présidence de séance

, direction du patrimoine de la ville d’Aix-en-Provence, Introduction et présidence de séance 14h20 : Anna Orlando , Comune di Genova, patrimonio culturale, Pittori nordici del Seicento a Genova. Quali scambi con la vicina Provenza ?

, Comune di Genova, patrimonio culturale, Pittori nordici del Seicento a Genova. Quali scambi con la vicina Provenza ? 14h40 : Magali Théron, Aix-Marseille-Université – Cnrs – Telemme, La population des artistes étrangers à Marseille au XVIIe siècle

15h00 : discussion

15h10 : Geneviève Bresc-Bautier , conservateur général honoraire du patrimoine, Les sculpteurs à Toulon sous Louis XIV : ville-creuset, ville-étape

, conservateur général honoraire du patrimoine, Les sculpteurs à Toulon sous Louis XIV : ville-creuset, ville-étape 15h40 : Céline Bonnot-Diconne, conservatrice-restauratrice de cuir, directrice du 2CRC, Milène Cuvillier, conservatrice du patrimoine, responsable du Musée du Vieil Aix, Jean-Pierre Fournet, historien de l’art indépendant, Les tapissiers en cuirs dorés : la production de « cuirs de Cordoue » en Provence

16h00 : discussion

17h00 : Visite de l’exposition Aix au Grand Siècle au Musée du Vieil Aix ; Visite de l’escalier de l’hôtel de Châteaurenard

Vendredi 27 septembre 2024

Auditorium du musée Granet

9h30-12h : Autour de Jean Daret

9h30 : Paméla Grimaud , conservatrice du patrimoine, commissaire associée à l’exposition Jean Daret, peintre du roi en Provence, Introduction et présidence de séance

9h50 : Jane MacAvock , chercheur indépendant, Jean Daret, peintre du roi en Provence, leçons d’une exposition

10h10 : Sarah Boularand, Maxence Mosseron, Fanny Bauchau, Ludovic Antonelli, Emilie Hubert-Joly, Dominique Vingtain, CICRP, Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine, Marseille, Jean Daret. Matériaux et technique d’un peintre flamand en Provence au XVIIe siècle

10h30 : discussion – pause café

10h50 : Lucille Calderini , Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UCO Angers, Jean Daret, décorateur : dessins d’ornement et transferts de modèles entre Paris et la Provence

11h10 : Franck Guillaume , Musée municipal Calvet, Avignon, Les sources et influences italiennes dans l’œuvre de Nicolas Mignard (Troyes, 1606 - Paris, 1668) à Avignon et en Provence au XVIIe siècle

11h30 : Yves Di Domenico, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne/École du Louvre, Réflexions sur la réception des modèles italiens chez Reynaud Levieux (1613-1699)

12h00 : Discussion – Pause déjeuner

14h-17h : Circulations des artistes et des œuvres

14h00 : Fabienne Sartre , Université Paul Valéry-Montpellier 3 – Cnrs – IRCL, Introduction et présidence de séance

14h20 : Pascal Julien , Université Toulouse Jean-Jaurès – Cnrs – Framespa, La Pietà sculptée des Pénitents d’Aix-en-Provence à la Renaissance : fortune et diffusion d’un modèle de Michel-Ange

14h40 : Francesca Fabbri, historienne de l’art, Dévotion religieuse, pouvoir politique et échanges artistiques en Provence au XVIIe siècle. Le rôle du marbre blanc et du commerce avec la Ligurie

15h00 : discussion – Pause café

15h20 : Émilie Roffidal , Cnrs – Framespa, Modèles et modulations. La réception d’Alessandro Algardi en Provence, XVIIe- XVIIIe siècles

15h40 : Pierrick Rodriguez , Conservateur des monuments historiques, CRMH DRAC PACA, Un tableau de Gimignani à la cathédrale d’Aix

16h00 : Vincenzo Mancuso, Université Paul Valéry-Montpellier 3, Un tableau de l’école de Maratti dans la cathédrale de Fréjus

16h00 : discussion

17h00 : Visite de l’exposition Jean Daret, peintre du roi en Provence, Musée Granet.

Samedi 28 septembre 2024

Bibliothèque patrimoniale Michel Vovelle

9h30-12h30 : Trajectoire des artistes et diffusion des modèles

9h30 : Olivier Raveux , Cnrs – Telemme, Introduction et présidence de séance

9h50 : Sabine du Crest , Université Bordeaux Montaigne – CRHA-F.-G. Pariset, Les yogis et autres raretés de Peiresc

10h10 : Inès Castaldo, historienne de l’art, Le couvent des Minimes de Mane (Alpes de Haute-Provence)

10h30 : discussion – pause café

10h50 : Marie-Claude Léonelli , historienne de l’art, La carrière d’un ébéniste d’Apt de la seconde moitié du XVIIe siècle

11h10 : Lætitia Pierre-Henry , CNRS – LARHRA, « A la gloire du Puget » : le cycle peint de l’église abbatiale de Saint-Antoine-en-Viennois par son élève lyonnais Marc Chabry (1660-1727)

11h30 : Marion Schaack-Millet, coordinatrice scientifique, Bibliothèque municipale de Versailles, doctorante en histoire de l’art, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Le portrait gravé au XVIIe siècle en Provence, des foyers, des influences, une histoire

12h00 : discussion et clôture

Une visite optionnelle du parcours Daret hors-les-murs sera proposée l’après-midi.

Comité d’organisation

Delphine Bastet (Ville d'Aix-en-Provence, direction Patrimoine)

Pamela Grimaud (Ville d'Aix-en-Provence, musée Granet)

Jane MacAvock (Historienne de l'art)

Fabienne Sartre (Université Paul-Valéry Montpellier 3, IRCL)

Mickaël Szanto (Sorbonne Université, Centre André Chastel)

Magali Théron (Aix-Marseille Université, Telemme)

Assistés par

Agnès Rabion et Caroline Chagniot (Aix-Marseille Université, Telemme);

Sarah Zingraff, Lisa Bachelot et Anne-Lise Santiquet (Musée Granet);

Joëlle Benazech et Christine Milin (Direction du patrimoine de la ville d'Aix-en-Provence);

Réza Kettouche et Marie Planchon (Centre André Chastel)

Informations pratiques

Les communications ont une durée maximale de 20 minutes.

L’accès au colloque est libre et sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles.