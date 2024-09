Annie Ernaux et les historiennes et historiens

Cette rencontre entre Annie Ernaux, prix Nobel de littérature (2022), et des historiennes et historiens explorera le rapport de de son œuvre à l’histoire, de son usage du temps historique et des archives familiales.

L’œuvre d’Annie Ernaux (notamment Les Années) permet de comprendre son rapport au temps, au passé, aux événements de l’histoire et à la mémoire. Ce moment d'échange entre Annie Ernaux, des historiens, des historiennes et le public permettra de revivre 60 ans d’années, en partie commune, et de réfléchir sur ce lien si riche entre littérature (du réel) et histoire.

Pourquoi organiser une rencontre entre l’écrivaine, prix Nobel de littérature (2022), Annie Ernaux et des historiennes et historiens à Yvetot "le lieu de l’expérimentation, le matériau fourni par la mémoire mais utilisé, transformé par l’écriture en quelque chose de général" (A.Ernaux, Retour à Yvetot, 2013)?

