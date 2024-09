Guerre et paix en Franche-Comté aux XVIe et XVIIe siècles

Announcement

Argumentaire

En 1633, lors de la réunion des États, Jean Boyvin, futur président du parlement du comté de Bourgogne, déclare que « la providence éternelle n’avait pas tracé sans dessein le plan de l’Europe ». Dans son discours, il dépeint l’Europe sous la forme d’une reine qui a l’Espagne pour tête, les Gaules pour poitrine, l’Italie comme bras droit, la Grande Bretagne pour celui de gauche et dont le cœur en serait la Franche-Comté. Certainement a-t-il en mémoire cette représentation de l’Europe bien connue, figurant dans l’ouvrage de Sébastian Münster, Cosmographia.

Géographiquement, la Franche-Comté occupe une position particulière, située entre les massifs montagneux des Vosges, du Jura et des Alpes, servant d’appui dans les liaisons entre les Pays-Bas espagnols et les possessions italiennes des Habsbourg. Et c’est aussi une zone de passage privilégiée pour les liaisons est/ouest.

Elle s’apparente à une île perdue au milieu de terres étrangères, gouvernée depuis Bruxelles. Province habsbourgeoise, elle est administrée depuis les Pays-Bas espagnols. Ces liens ont été démontrés à l’occasion de deux colloques (L. Delobette, P. Delsalle en 2006 et 2011). Alors que le royaume de France symbolise la naissance de l’État moderne, centralisé, capable de se doter de moyens militaires. Au contraire, l’Empire des Habsbourg, trop vaste, trop dispersé et bigarré ne peut engager une telle politique sur l’ensemble de son territoire. La Franche-Comté fait office de zone de contact entre la France et le Saint-Empire.

Fort de cette position géographique et administrative, la Franche-Comté offre un terrain d’étude tout à fait original, dont les contemporains ont conscience. Dans son Testament politique de 1548, Charles Quint exprime à son fils, le futur Philippe II d’Espagne, son attachement mais surtout l’intérêt de préserver et sauvegarder le comté de Bourgogne dans le patrimoine des Habsbourg.

Le comté de Bourgogne est une richesse. Tout d’abord parce qu’il est idéalement placé sur l’échiquier européen, aux limites occidentales du Saint-Empire et à la frontière avec le royaume de France. Et ensuite parce qu’il détient des sources salifères, objet de richesses et donc de convoitises. D’où la nécessité de maintenir et pourquoi pas moderniser une organisation défensive.

La défense de la province repose sur sa politique de neutralité (Ch. Windler). Dès les premières années du xvie siècle, des traités sont signés avec les cantons suisses et la France. Ils sont reconduits à maintes reprises et pour plusieurs années. Aux xvie et xviie siècles, la Franche-Comté ne possède pas d’armée permanente, pas de troupes régulières. En cas de menace, la défense est assurée par la population et consiste à attendre l’arrivée d’une armée de secours provenant le plus souvent du duché de Milan. L’activité militaire de la province consiste à protéger ses frontières des « picorages » voisins et à encadrer les troupes de passages qu’elles soient amies ou ennemies.

Ainsi, inévitablement, la Franche-Comté a une vocation militaire. Or, il n’y a pas de paix ni de guerre sans diplomatie. Comment assurer et maintenir la paix pour éviter toutes menaces ? Les États de la première modernité entretiennent et perfectionnent leurs relations avec leurs voisins, entraînant le développement de la diplomatie à l’échelle européenne (L. Bély). Ce colloque cherche donc à comprendre la place de la Franche-Comté dans l’Europe des xvie et xviie siècles mais aussi la perception qu’en ont ses voisins.

La diplomatie est une partition jouée par la Franche-Comté dès le xvie siècle. Elle se poursuit au xviie siècle, notamment lors des événements achevant la guerre de Trente Ans pendant laquelle le territoire eut à souffrir des maux militaires. Des Comtois se sont illustrés lors des négociations à Münster et à Osnabrück : Antoine Brun, Jean Friquet ou encore François-Paul de Lisola.

Si les historiens ont surtout concentré leurs travaux sur le nouveau modèle militaire de l’époque, à savoir la professionnalisation de l’armée et l’installation d’une armée permanente, peu ont étudié la continuité d’un système défensif médiéval au cours la première modernité au sein de territoires plus modestes et relativement autonome. La Franche-Comté est véritablement un laboratoire d’étude dans l’Europe moderne.

Aussi, l’objectif de ce colloque consiste à mettre en lumière la place de la Franche-Comté dans l’Europe des xvie et xviie siècles à travers le prisme défensif. Au cours de ces deux siècles, ce territoire suit sa propre destinée. Si la défense repose sur des traités de neutralité, cela n’empêche pas le pouvoir de mener une politique défensive, débutée par Charles Quint avec la construction de fortifications bastionnées à Dole puis à Gray.

Ce colloque a pour ambition de positionner ce territoire dans la politique européenne des Habsbourg, afin de s’interroger sur les liens entretenus par la Franche-Comté avec ces voisins et les autres États européens. Enfin, c’est aussi l’occasion de mieux comprendre l’organisation militaire de la province et ses acteurs, assiste-t-on à une évolution entre le début du xvie siècle et la conquête française de 1674 ?

Axes thématiques

Ainsi, plusieurs thèmes de recherches peuvent être abordés, avec une attention particulière pour l’aspect militaire et diplomatique, mais pouvant s’étendre aux dimensions sociales, économiques, culturelles, religieuses et leurs conséquences.

Certaines thématiques peuvent être privilégiées :

la place de la guerre dans l’administration comtoise : parlement, gouverneur, cour des comptes.

le financement de la guerre : dépenses militaires, don gratuit, le pagador.

l’organisation de l’armée : effectifs, armement, fabrication d’armes, poudre, artillerie, arsenaux, approvisionnement, solde, discipline, armée de secours, fidélité, trahison.

les militaires : noblesse, métiers des armes, ingénieurs.

la défense : places fortes, fortifications, route militaire, surveillance des frontières, maréchaussée.

entretenir la paix : diplomates, intermédiaires, traités de paix.

Le cas de Besançon est singulier. Cité impériale, elle ne fait pas partie intégrante de la Franche-Comté, du moins jusqu’en 1664. Néanmoins, étant la métropole, siège d’un archevêché, qui fait de son titulaire un prince d’Empire, la ville bénéficie d’une protection militaire. C’est sous cet angle qu’une communication peut être soumise.

Enfin, il est possible de traiter un dernier aspect, celui de la mémoire et de la symbolique du fait militaire à travers la littérature militaire, les commémorations ou encore l’iconographie.

Axes de réflexion possibles

Axe 1 : Éviter la guerre et maintenir la paix

Axe 2 : Les institutions militaires

Axe 3 : Les pratiques guerrières et défensives

Axe 4 : Les conséquences

Modalités de soumission

Les propositions de communications sont à soumettre à : ferrolimaxime@gmail.com ou maxime.ferroli@univ-fcomte.fr

Elles ne devront pas excéder 3 000 signes (tout compris) et devront comporter une brève présentation de l’auteur et un bref descriptif des sources envisagées.

Le dépôt des propositions s’effectuera

jusqu’au 17 janvier 2025.

Le colloque se tiendra les 23-24 octobre 2025, Dole (Jura)

Une publication des actes est envisagée.

Organisation

Maxime Ferroli, docteur en histoire, chercheur-associé au centre Lucien Febvre (UR 2273).

Ce colloque est organisé sous les auspices du centre Lucien Febvre.

Il est rendu possible grâce au soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de la Communauté d’agglomération du Grand Dole et de la ville de Dole.

Comité scientifique

Marie Barral-Baron Daussy, Professeur d’histoire moderne (université de Franche-Comté) et Directrice du centre Lucien Febvre (UR 2273).

Paul Delsalle, ancien maître de conférences (université de Franche-Comté) et président du groupe de recherches Franche-Bourgogne.

Maxime Ferroli, docteur en histoire, chercheur-associé au centre Lucien Febvre (UR 2273).

Pedro Reig Ruiz, Professeur d’histoire moderne (université d’Alcalá).

