Alcáçovas do Gharb Al-Andalus

Abstract

No Al-Andalus, as cidades eram dotadas, na maioria dos casos, de uma al-qaṣbah, ou seja, uma alcáçova. Espaço multifuncional que agregava à defesa militar a simbologia do poder, estas estruturas tanto se ergueram nas planícies, junto a pontes, como no alto das colinas sobranceiras às cidades que defendiam e das quais protegiam as suas elites. As alcáçovas sempre tiveram dois objetivos inequívocos: abrigar o poder urbano através de uma fortificação e, simultaneamente, possibilitar um controlo visual e efetivo sobre uma determinada paisagem urbana e também sobre o território inserido na esfera de influência dessa cidade. Neste evento científico reúnem-se um grupo de especialistas nacionais e internacionais, arqueólogos e historiadores, com o intuito de debater vários temas, tanto estudos de caso particulares, como modelos operativos ou estratégias de implantação, no território do Gharb, ou seja, no território atualmente português e na parte mais ocidental da Extremadura castelhana.