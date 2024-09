Livres audio : pratiques professionnelles et réceptions des publics

Announcement

Organisation

Journée organisée par l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, en partenariat avec la Médiathèque Émile Zola, et avec le soutien de la Maison des sciences de l'homme Sud et de l'Institut universitaire de France.

Claire Ducournau (RIRRA21), Fabrice Hirsch (Praxiling) et Élodie Hommel (Centre Max Weber)

Participation

Elle aura lieu le vendredi 27 septembre, de 9h à 17h, à la Médiathèque Émile Zola (218 boulevard de l’aéroport international, Montpellier).

Voici le lien d’inscription pour celles et ceux qui souhaitent y assister.

Argumentaire

Dans l'esprit de chacun, le livre est un objet en papier dans lequel se trouve un texte imprimé qui délivre une histoire. Néanmoins, depuis l'invention du phonographe à cylindre par Edison, un autre média a fait son apparition : le livre audio. Selon Rubery (2011)i, le livre audio peut être défini comme la forme lue d’une œuvre (publiée ou non) écrite. La lecture de l’ouvrage peut être effectuée par un comédien, par son auteur, et enregistrée dans un studio professionnel ou être réalisée par une voix de synthèse. Tous les types de livres (romans, poésie, autobiographie, essais, livres pour enfants) peuvent être interprétés par un ou plusieurs acteurs, souvent appelés narrateurs. L’utilisation des livres audio est en pleine expansion, notamment depuis la période COVID. Aux Etats-Unis, par exemple, près de 140 millions d’Américains ont déjà écouté un ouvrage en 2023 (chiffres de la Audio Publishers Association, 2023). La France n’est pas en reste puisque 31% des Français disent écouter des livres audio (3è édition du rapport annuel sur les Français et leurs usages de l’audio OpinionWay, 2023). Si, pendant longtemps, ce support était avant tout un produit de niche, répondant aux besoins spécifiques de certaines catégories de lecteurs, tels que les personnes malvoyantes ou les enfants, celui-ci s’est démocratisé avec le temps. Mais, malgré un accroissement conséquent du nombre d’auditeurs de ce support, peu de recherches ont été menées sur celui-ci, ce qui est particulièrement vrai dans la sphère francophone. Parmi les travaux existant sur le sujet, il est possible de relever plusieurs axes (liste non-exhaustive) portant sur :

Le marché du livre audio (Döring et al, 2022 par ex.)ii ;

L’expérience utilisateur du livre audio (Have & Pedersen, 2021 par ex.)iii

Livre audio et accessibilité (Milani et al., 2010 par ex.)iv

L’impact éducatif potentiel du livre audio (Alcantud-Díaz & Gregori-Signes, 2014 par ex.)v

Par ailleurs, ces quelques recherches menées sur le sujet n’ont que rarement été le produit d’un dialogue avec des acteurs professionnels du livre audio (éditeurs, studio d’enregistrement…). Or, il se trouve que plusieurs chercheurs montpelliérains travaillent de manière isolée sur ce support ou ont des compétences dans différentes disciplines permettant de répondre à des problématiques liées à ce média. C’est la raison pour laquelle l’objectif de cette journée est de réunir les chercheurs du site montpelliérain travaillant sur ce livre audio avec des acteurs nationaux et internationaux (chercheurs, éditeurs de livre audio, associations…) dans le but de créer un réseau en mesure de réaliser des travaux communs. Ce rendez-vous, qui en appelle d’autres, sera l’occasion d’un premier tour de table pour découvrir les travaux des uns et des autres sur le sujet. Par ailleurs, la présence de professionnels du livre audio (studio d’enregistrement de livres audio, maisons d’édition, syndicat…) offrira une opportunité de mettre en place, directement avec le monde professionnel, des projets entrant dans le cadre de la recherche-action.

Programme

Médiathèque Émile Zola, salle Cinéma & Rencontres

8h45 - Accueil

9h - Introduction de la journée par Claire Ducournau (UPVM, RIRRA21, Institut universitaire de France) et Fabrice Hirsch (UPVM, Praxiling)

Première session : Conditions de production des livres audio

Animation : Marion Brun (UPVM, RIRRA21)

9h15 - Matthew Rubery (Queen Mary, University London) : « Audiobooks: From Analogue to Artificial Intelligence »

(Queen Mary, University London) : « Audiobooks: From Analogue to Artificial Intelligence » 9h45 - Mylène de Fabrique Saint-Tours (SCITEP Éditions) : « État des lieux du livre audio en France »

(SCITEP Éditions) : « État des lieux du livre audio en France » 10h15 - Agnès Robin (Université de Montpellier, LICeM) : « La voix : attribut de la personnalité ou donnée d’entraînement ? »

(Université de Montpellier, LICeM) : « La voix : attribut de la personnalité ou donnée d’entraînement ? » 10h45 - Discussion

11h15 - Pause

Deuxième session : Production et réception du livre audio jeunesse

Animation : Élodie Hommel

11h30 - Nathalie Blanc (UPVM, Epsylon) : « Raconte-moi une histoire ! Quand la psychologie mobilise le livre audio pour explorer les compétences de compréhension chez l'enfant »

(UPVM, Epsylon) : « Raconte-moi une histoire ! Quand la psychologie mobilise le livre audio pour explorer les compétences de compréhension chez l'enfant » 12h00 - Rudy Martel (Benjamins media) : « Le livre audio, c'est bon pour la santé ! »

(Benjamins media) : « Le livre audio, c'est bon pour la santé ! » 12h30 - Discussion

13h - Pause déjeuner

Médiathèque Émile Zola, Salle Cinéma Mezzanine

Troisième session : Publics et légitimation du livres audio

Animation : Fabrice Hirsch

14h - Claire Ducournau (UPVM, RIRRA21, Institut universitaire de France) et Élodie Hommel (UPVM, Centre Max Weber) : « Entre voix, écran et papier : enquête sociologique sur la réception des livres audio »

(UPVM, RIRRA21, Institut universitaire de France) et (UPVM, Centre Max Weber) : « Entre voix, écran et papier : enquête sociologique sur la réception des livres audio » 14h30 - Marie Pasquier (Médiathèque Emile Zola, Espace Homère / Lire autrement) : « Proposer du livre audio dans le Réseau des médiathèques de Montpellier : collections, services et usagers »

(Médiathèque Emile Zola, Espace Homère / Lire autrement) : « Proposer du livre audio dans le Réseau des médiathèques de Montpellier : collections, services et usagers » 15h - Discussion

15h30 - Pause

Quatrième session : Livre audio et voix

Animation : Claire Ducournau

15h45 - Fabrice Hirsch (UPVM, Praxiling) : « Esthétique des voix dans le livre audio »

(UPVM, Praxiling) : « Esthétique des voix dans le livre audio » 16h15 - Francesca Frontini (CNR, Istituto di Linguistica Computazionale, Pise) : « Technologie du langage et livres audio : analyse automatique des avis des lecteurs, voix et performance »

(CNR, Istituto di Linguistica Computazionale, Pise) : « Technologie du langage et livres audio : analyse automatique des avis des lecteurs, voix et performance » 16h45 - Discussion

17h15 - Bilan et clôture de la journée par Élodie Hommel (UPVM, Centre Max Weber)

