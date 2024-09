L’ordre des savoirs dans la Lotharingie prémoderne

Abstract

Le thème de l’« ordre du savoir » est devenu un nouveau domaine de recherche d’une grande importance scientifique, politique et sociale avec le virage numérique. Les recherches sur les bibliothèques et les archives de l’époque prémoderne et moderne ont largement ouvert la voie dans cette direction. L’approche choisie ici pour le Moyen Âge se veut innovante en élargissant le concept des « lieux du savoir » tels que les bibliothèques, les archives ou les universités au moyen d’une démarche comparative aux domaines des manuscrits et des documents écrits, iconographiques et symboliques. Ainsi, en dehors des catalogues de bibliothèque et des inventaires d’archives traditionnellement étudiés, la conception médiatique des textes ou images tels que les encyclopédies, les chroniques, les cartulaires, les nécrologes, les livres de comptes, les inventaires de biens, les programmes iconographiques, les manuscrits hagiographiques ou autres manuscrits composites ainsi que, pour la fin du Moyen Âge et le XVIe siècle, les sources cartographiques, sera également analysée en tant qu’ « espaces du savoir ».