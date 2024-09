Announcement

Colloque en ligne

Argumentaire

La mère occupe une place importante dans la culture maghrébine. Son rôle est souvent chargé de significations symboliques et sociales. Analyser sa représentation dans la littérature maghrébine d’expression française coloniale et postcoloniale offre un moyen d’explorer les valeurs, les normes et les traditions de l’identité culturelle de l’espace maghrébin.

Notre désir est d’examiner comment les écrivains maghrébins représentent la mère qui est souvent le pilier central de la famille dans la culture maghrébine. En effet, cette figure incarne plusieurs rôles essentiels dans la structure familiale notamment : gardienne de la tradition, pilier affectif et moral, responsable de l’éducation des enfants, figure d’abnégation et de résilience. Il nous semble que c’est une grande opportunité d’explorer les intersections thématiques et discursives : le genre, la classe sociale, les convictions religieuses et d’autres dimensions identitaires entre autres, pour inscrire la mère dans les productions littéraires.

À l’évidence, la perception thématique de la mère a évolué à travers les époques. Dans les premiers romans, la mère était souvent liée à une conception traditionaliste, soumise aux normes sociales et religieuses, sacrifiant ainsi sa vie pour sa famille. Cependant, avec l’évolution de la société maghrébine, la représentation de la mère a changé de perspective. Les écrivains, dans une propension moderniste, ont commencé à la dépeindre comme un personnage contemporain travaillant à l’extérieur de la maison, capable de se déprendre des normes sociales et de leurs multiples contraintes.

À ce stade, l’optique relative à l’image de la mère est à la fois un thème complexe et fascinant offrant une perspective singulière sur la maternité dans un contexte socioculturel et historique maghrébin particulier. En effet, les mères évoquent l’héroïsme à travers leur bienveillance, leur dévouement et leur lutte. L’analyse de ces différents archétypes maternels dans la littérature maghrébine permet de comprendre, d’une part, les dynamiques familiales, sociales et politiques dans l’espace maghrébin colonial et postcolonial ; d’autre part, de comprendre les représentations symboliques et culturelles de la mère. Cette étude offre également un éclairage précieux sur ses rôles et les attentes de la société maghrébine à son égard.

À ce propos, certaines représentations dans les écritures maghrébines transcendent les frontières culturelles et proposent une compréhension universelle des expériences maternelles. Ces récits établissent des ponts et des dialogues entre les cultures et fournissent des perspectives remarquables sur le rôle de la mère. Cette littérature manifeste une diversité de rôles maternels qui servent de miroir aux multiples réalités et défis de la maternité dans l’espace maghrébin. Dès lors, notre objectif, dans ce colloque, est de montrer comment ce personnage est perçu historiquement dans l’écriture littéraire au Maghreb, d’offrir un aperçu de ses rôles contrastés, de sa place au sein de la dynamique familiale et sociétale spécifique au contexte sociohistorique du Maghreb. Notre attention portera aussi sur la variété de styles et de narrations utilisés par les auteurs pour décrire les rôles de cette figure féminine spécifique, témoignant ainsi de la richesse de la culture et de la diversité des expériences de la mère dans ce genre de littérature. Les contributions concernent également les écritures de la migrance et leurs pratiques littéraires.

Ce colloque interdisciplinaire s’adresse aux enseignants-chercheurs, aux doctorants et aux étudiants s’intéressant à cette thématique et souhaitant confronter leurs regards de chercheurs afin de trouver des réponses à leurs questionnements et envisager de nouvelles perspectives à l’avenir.

Les axes de recherches

L’écriture de la représentation de la figure de la mère maghrébine dans les romans coloniaux et postcoloniaux : analyse comparative des discours et des perceptions culturelles ;

La représentation de la mère dans les œuvres littéraires maghrébines mettant l’accent sur les traits de caractère ;

La représentation de la mère à la lumière des théories féministes, postcoloniales et transculturelles ;

L’impact de la représentation de la mère opprimée sur la société maghrébine ;

Le rôle protecteur et nourricier de la mère dans un contexte familial et social complexe ;

Le portrait courageux de la mère maghrébine dans un contexte de lutte et de résilience ;

L’implication de la mère dans la préservation de l’identité et des traditions culturelles ;

L’émancipation de la mère vis-à-vis des contraintes culturelles et sociales ;

Les représentations de la mère célibataire remettant en question les normes sociales dominantes.

Modalités de soumission

Les propositions devront être soumises en français, en anglais, en espagnol ou en arabe à l’adresse mail :

avant le 1er novembre 2024

Elles devront comprendre :

La thématique retenue

Un titre

Un résumé de 300 mots maximum

Une liste de mots-clés (5 maximum)

Le nom de l’auteur.e ou des auteurs.es

Une bibliographie succincte

Une notice bio-bibliographique de l’auteur.e ou des auteurs.es (100 mots maximum).

Il faut préciser l’axe choisi.

Présidente du colloque

Dre Souhila BOUKRI-ZINAI, Université de Saïda Dr. Moulay Tahar.

Co-présidente du colloque

Dre Amel BOUTALEB-OUANEZAR, Université de Saïda Dr. Moulay Tahar.

