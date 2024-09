Sculpture de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge (SATHMA)

Abstract

Le projet SATHMA (Sculpture de l’Antiquité Tardive et du Haut Moyen Âge) est né en 2017 pour reprendre et compléter le travail entrepris des années 50 aux années 80 par le CNRS pour établir un corpus de la sculpture de cette période en France. Avec le soutien du Collex Persée et de la Fondation des Sciences du Patrimoine, il a abouti à la création d’une base de données, associant des spécialistes de la sculpture pour la période étudiée et des experts en documentation scientifique, membres de l’Ecole du Louvre, du département des Sculptures du musée du Louvre, du CNRS (UMR 5138 – ArAr, UMR 6298 – ArTeHiS, UMR 7299 - CCJ), de l’université de Clermont-Auvergne, de Frantiq. Cette journée a pour objectif de faire connaitre cette base de données et d’inciter les checheurs à re-découvrir cette sculpture peu/mal connue.