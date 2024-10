Séminaire général de critique génétique (2024-2025)

Announcement

Présentation

Créé il y a plus d’une trentaine d’années à l’École normale supérieure, le séminaire général de critique génétique anime la réflexion théorique collective menée au sein de l’ITEM et au-delà, sur les processus de création en lettres, arts et sciences dans la période moderne et contemporaine. Conçu comme un moment d’échanges et de dialogue entre chercheurs, étudiants et collègues invités venant de France ou de l’étranger, le séminaire présente les résultats marquants obtenus dans ce domaine, les travaux en cours sur les manuscrits et les dossiers de genèse des œuvres, ainsi que les enjeux actuels de la recherche en critique génétique.

Les avancées en critique génétique sont notamment rythmées par la publication de la revue Genesis. Revue internationale de critique génétique qui paraît deux fois par an. La parution de chaque numéro donnera lieu, au sein du séminaire, à une présentation de l’enjeu théorique qui l’a porté.

Nous souhaitons que ce séminaire général ouvert à tout chercheur, à tout amoureux des manuscrits, à tout penseur des archives et de la genèse d’une œuvre offre un moyen d’approfondir et d’enrichir les travaux patients, menés au jour le jour dans notre laboratoire.

Le séminaire est validable pour les élèves en master à l’École normale supérieure.

Un mardi par mois, de 17h à 19h (sauf exception et, le cas échéant, indication contraire).

Responsables

Nathalie Ferrand, Franz Johansson et Nadia Podzemskaia

Programme

01/10/2024

Benedetta Zaccarello (ITEM, CNRS/ENS) : « Transferts culturels et critique génétique en contexte indien : remarques sur les manuscrits et archives d’Aurobindo Ghose » , ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Émile Borel (U203), (17h-19h00).

Né à Calcutta en 1872, Aurobindo Ghose fait ses études en Angleterre depuis l’âge de sept ans. À son retour dans le pays natal, après une formation universitaire à Cambridge, il parle plusieurs langues européennes et maîtrise le grec, le latin et le sanskrit. Imprégné de sa formation occidentale, il s’adonne à une revalorisation de la culture indienne qui marquera profondément la « Indian renaissance » des années suivantes. De ce même élan, visant à réinterpréter les relations entre civilisations dans une perspective d’interdépendance évolutive et transnationale, prendront essor une copieuse production théorique aussi bien qu’une carrière politique. Premier combattant pour la liberté de son pays, premier recteur de la première université libre sous la domination anglaise, Aurobindo Ghose marquera l’histoire politique de son pays comme l’histoire de la philosophie indienne de langue anglaise du XXe siècle. Réfugié dans les territoires à l’époque français de Pondichéry, Aurobindo y restera pendant plus de 40 ans, jusqu’à la fin de sa vie. Il y établira son ashram avec l’artiste, écrivaine et yogini française Mirra Alfassa (dite « Mère ») qui accueillera plusieurs disciples français et fondera plus tard Auroville.

Aujourd’hui, les archives de la Sri Aurobindo Ashram abritent des collections exemplairement conservées, recelant les traces scripturaires de l’évolution sur plusieurs décennies du système de pensée du maître. Mais à travers ces documents, nous pouvons également observer la vie d’une communauté interculturelle, où les disciples pratiquent la poésie et discutent de littérature au même titre que de leur recherche intérieure, ainsi que le dialogue intellectuel et spirituel se tissant entre Aurobindo et Mirra et qui aura des fortes influences sur l’œuvre du premier.

L’histoire de ces genèses multiples et interreliées semble pouvoir nous fournir des éléments pour une réflexion méthodologique, du fait du contexte indien et transculturel de ces écritures, mais aussi en raison de la situation particulière d’une telle production.

05/11/2024

Patrick Hersant (ITEM/Université Paris 8) et Leonid Livak (Université de Toronto) : « Traductions, réflexions, correspondance : Ludmila Savitzky à la lumière de l’archive » , ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Émile Borel (U203), (17h-19h00).

10/12/2024

Christophe Imperiali : présentation du n° 58 de Genesis « On a touché au vers » , ENS, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Émile Borel (U203), (17h-19h00).

23/01/2025

Georges Rousse (artiste plasticien) : « Terrain de jeux… » , ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle des Actes (14h-16h00) .

11/02/2025

Fatiha Idmhand : « Manuscrits de Pablo Picasso » , ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle des Actes (17h-19h00).

18/03/2025

Céline Grenaud-Tostain et Olivier Lumbroso : présentation du n° 59 de Genesis « Scénario » , ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle des Actes (17h-19h00).

01/04/2025

Entretien de Silvia Baron Supervielle, écrivaine et traductrice, avec Stavroula Katsiki, ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle Dussane (17h-19h00).

13/05/2025