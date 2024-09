Habiter les campagnes en France (1634-années 1970)

Announcement

Présentation

Les nouvelles questions de l’agrégation d’histoire moderne et contemporaine pour les sessions 2025 et 2026 résonnent comme un manifeste : la politique doit (aussi) s’envisager dans la quotidienneté de ses transactions ordinaires. Changement d’échelle : en histoire moderne, à l’affirmation de l’État monarchique, examinée sous tous les angles par les candidats du dernier CAPES d’histoire-géographie, succède une approche à hauteur de communauté rurale, attentive aux jeux de pouvoir qui s’y dessinent, l’organisent et la structurent. En histoire contemporaine, à l’approche impériale, globale et connectée de l’Afrique succède une question très hexagonale. Cadre de vie de l’écrasante majorité de la population jusqu’au début des années 1950, la communauté rurale est à la fois, pour reprendre les trois « entrées » proposées par Antoine Follain, un « lieu », un « territoire » et un « peuple ».

Un lieu d’abord qui n’a rien d’homogène et doit être décliné au pluriel tant les différences d’une région à l’autre semblent criantes : quoi de commun, à première vue, entre des villages situés dans des pays d’élevage comme les Causses du Quercy, de polyculture comme la Bretagne ou de plaines céréalières comme la Picardie et la Beauce ? Un territoire ensuite organisé autour de figures d’autorités qu’Antoine Follain qualifie d’« officiers de village ». Un peuple enfin, communauté rurale agissante, que le sujet met à l’honneur afin de rompre, une fois pour toute, avec l’image d’Épinal de campagnes françaises immobiles voire imperméables au changement.

Fort de la tradition ruraliste qui anime l’Université de Caen, ce colloque propose de réinterroger les formes de pouvoir qui se nouent au cœur des actions quotidiennes dans les campagnes françaises – ces « terres mouvantes » examinées et décrites par Jean-Marc Moriceau. Sous forme d’études de cas ou de réflexions transversales, les communications, ancrées dans une approche multiscalaire, permettront d’explorer, dans la France moderne et contemporaine, les jeux de pouvoir qui se dessinent au sein des sociétés rurales.

Programme

Mardi 22 Octobre

9h-9h15 : Pot d’accueil, mots de bienvenue

9h15-10h : Jean-Marc Moriceau : Introduction

Session 1 : sociétés rurales, impôts et « pouvoirs englobants » (XVII-XVIIIe siècles)

10h-10h30 : Antoine Follain , L’impôt et les interactions entre les villages et l’État du XVII e au XVIII e siècle en régime de taille personnelle

, L’impôt et les interactions entre les villages et l’État du XVII au XVIII siècle en régime de taille personnelle 10h30-11h : Bruno Jaudon , Pouvoir et village : la taille réelle en Languedoc aux XVIIe et XVIII e siècles

, Pouvoir et village : la taille réelle en Languedoc aux XVIIe et XVIII siècles 11h-11h30 : Sébastien Didier, Subdélégations et sociétés rurales (France et Nouvelle-France, XVIIIe siècle)

11h30-12h15 : Questions et discussion collective

12h15-14h : pause déjeuner

Session 2 : histoire des femmes, pouvoirs et sociétés rurales

14h-14h30 : Scarlett Beauvalet , Gérer ses terres : Marie-Anne de Maizières et sa fille Victoire de Clermont-Tonnerre à la tête du domaine de Brugny, en Champagne (1780-1835)

, Gérer ses terres : Marie-Anne de Maizières et sa fille Victoire de Clermont-Tonnerre à la tête du domaine de Brugny, en Champagne (1780-1835) 14h30-15h : Solenn Mabo, Villageoises dans la Révolution française : loin du pouvoir, loin des regards ?

15h-15h45 : Questions et discussion collective

15h45-16h : pause café

Session 3 : vie quotidienne et pouvoirs dans les sociétés rurales (XVIII-XIXe siècles.)

16h-16h30 : Côme Simien , S’affirmer au dedans, s’affirmer au dehors : les enjeux collectifs de la présence d’un maître d’école au village (1750-1802)

, S’affirmer au dedans, s’affirmer au dehors : les enjeux collectifs de la présence d’un maître d’école au village (1750-1802) 16h30-17h : Patrick Fournier, Arroser, irriguer dans les campagnes françaises des XVIIIe et XIXe siècles : maîtrise de l’eau et conflits sociaux

17h00-17h45 : Questions et discussion collective

Mercredi 23 Octobre

9h-9h30 : Corinne Marache : Introduction

Session 1 : vivre à la campagne en France au cours d’un long XIXe siècle

9h30-10h : François Ploux , Querelles de famille. Les disputes “factionnelles” dans les villages français (XIX-XX e siècle)

, Querelles de famille. Les disputes “factionnelles” dans les villages français (XIX-XX siècle) 10h-10h30 : Anthony Hamon, Le paysan comme nouvel enjeu démocratique dans les campagnes de l’Ouest sous le Second Empire. L’exemple de « l’affaire Falloux » pendant l’enquête agricole de 1866

Le paysan comme nouvel enjeu démocratique dans les campagnes de l’Ouest sous le Second Empire. L’exemple de « l’affaire Falloux » pendant l’enquête agricole de 1866 10h30-11h : Gilles Della-Vedova, Vivre la modernité touristique en montagne (fin XIXe-entre-deux-guerres)

11h-11h45 : Questions et discussion collective

11h45-13h15 : pause déjeuner

Session 2 : histoires des campagnes françaises au XXe siècle

13h15-13h45 : Margot Lyautey , Vivre à la campagne entre 1940 et 1944 : l’agriculture française sous l’occupation allemande

, Vivre à la campagne entre 1940 et 1944 : l’agriculture française sous l’occupation allemande 13h45-14h15 : Edouard Lynch, 1994-2023- Retour sur trente ans d’historiographie ruraliste contemporaine

14h15-15h : Questions et discussion collective

15h-15h15 : pause café

15h15-17h : Présentation par Jean-Marc Moriceau de son nouveau livre Au cœur du XVIIe siècle. Nicolas Delacour ou le pouvoir au village suivie d’une table-ronde.

Information utile

Il sera possible de suivre le colloque en distanciel. Un lien sera envoyé par messagerie électronique aux personnes inscrites.

Contact et inscription

Comité d’organisation