Abstract

Ce colloque envisage d’étudier ce que pouvoirs publics et historiens qualifient souvent de « pertes humaines » dans la guerre d’Algérie. Les morts et les disparus de ce conflit (1954-1962) seront évoqués selon trois axes permettant d’aller au-delà d’une approche purement statistique : l’annonce de la mort; le transfert et la préparation du corps pour l’inhumation; l’enterrement et la commémoration des morts et des disparus. Archivistes, historiens et témoins se focaliseront dans leurs communications sur les aspects matériel et pratique de la mort – des condoléances à l’inhumation (ou non, en cas de disparition). Ils aborderont aussi les rituels de deuil et la reconnaissance de la Nation.