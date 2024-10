Pétroglyphes, signes et expressions rupestres

Announcement

Présentation

Pour la dix-septième année, des archéologues, historiens, géologues et autres amoureux des cavités naturelles et artificielles se réuniront pour une série de communications concernant des sites rupestres de plusieurs continents. Pour la première fois, des chercheurs américains et polonais présenteront des études de cas aux Etats-Unis (villages rupestres d’Arizona et du Colorado). Nous irons également dans des forteresses, des carrières, des sites sardes, turcs et éthiopiens, à la recherche de structures et de traces diverses…Des études de cas en France seront également présentées. Le magnifique cadre médiéval de l’abbaye de Villelongue, près de Saint-Martin-le-Vieil (Aude, France), sera l’écrin de ces rencontres, principalement consacrées aux signes et expressions rupestres. On doit la pérennité de ce colloque à une synergie entre deux associations locales : l’Amicale Laïque de Carcassonne et l’association Les Cruzels de Saint-Martin-le-Vieil, soutenues par d’autres associations (AVEC, USA-Languedoc), des Universités et les collectivités territoriales.

Programme

Samedi 12 octobre 2024 : Aux États Unis...

14h00-14h30 : Accueil des congressistes à l’abbaye de Villelongue.

14h30-15h00 : Mots d’accueil et conférence inaugurale de Philippe Bragard, président du colloque (Pr émérite, Université catholique de Louvain, Belgique) : « Du signe à la sculpture, diversité des expressions rupestres et des méthodologies d’étude ».

15h00-16h00 : Pr Radoslaw Palonka (Department of American Archaeology, Institute of Archaeology, Faculty of History, Jagiellonian University, Cracovie, Pologne) : « Rock art, sandstone architecture, and landscape in the Canyons of the Ancients National Monuement, Mesa Verde region, southwestern Colorado, USA »*(Art rupestre, architecture de grès et paysage dans les Canyons of the Ancients National Monument, région de Mesa Verde, Sud-Ouest du Colorado, USA).

Pause : Thé, café...

16h00-17h00 : Susan C. Ryan (PhD University of Arizona, vice-présidente de l’Institut de Recherche de Crow Canyon Archaeological Center, Cortez, Colorado, USA), « The Northern Chaco Outliers Project in the Mesa Verde Region of the U.S. Southwest »* (Le projet « Northern Chaco Outliers » dans la région de Mesa Verde, dans le Sud-Ouest des États-Unis ).

17h00-18h00 : Katharine M. Williams (anthropologue, University of New Mexico, chercheuse postdoctorale en Système d'Information Geographique à Crow Canyon Archaeological Center, Cortez, Colorado, USA) : « Architecture and Labor Organization During the Tsegi Phase (AD 1250-1300) at Betatakin and Keet Seel, Kayenta region, Northeastern Arizona, Navajo Nation, USA » (Architecture et organisation du travail pendant la phase Tsegi (1250 à 1300 ap. JC) à Betatakin et Keet Seel, region de Kayenta, nord-est de l'Arizona, Navajo Nation, États Unis).

18h15 : Questions

18h30 : Interventions des personnalités : Marie-Elise Gardel, docteure-HDR en archéologie, organisatrice du colloque, Laurence Cornet, Présidente de l’Amicale Laïque de Carcassonne, Bruno GILLOUX, Président des Cruzels, Nicole Blachon, présidente d’USA-Languedoc, Christian Vié, Maire de Saint-Martin-le-Vieil, Régis Banquet, Président de Carcassonne-Agglo, Hélène Sandragné, Présidente du Département de l’Aude, Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie.

19h00 : Apéritif dînatoire et musical organisé à l’abbaye de Villelongue par l’association Les Cruzels.

*Les conférences en anglais sont traduites.

Dimanche 13 octobre 2024 : En Europe...

9h00 : Accueil, thé, café, préparé par l’association Les Cruzels.

9h30 : Denis Montagne (Responsable du Service d’Inspection des Carrières de Laon, France et président du Conseil scientifique de la Maison de la Pierre du sud de l’Oise) : « Présentation du Musée de la Mémoire des murs et des hommes, VerneuiL-en- Halatte (60) » .

9h40 : Nouara Lebachiche (Directrice adjointe de la Maison de la Pierre du Sud de l'Oise) : « Approche des traces rupestres associées au bassin carrier du sud de l'Oise, Saint-Maximun et alentours ».

10h15 : Pause

10h30 : Luc Stevens (Société Française d’étude des Souterrains, France) : « La cave aux sculptures de Dénezé-sous-Doué (Maine-et-Loire) ». (Un travail de famille à la période pré-nuragique ? L’architecture rupestre (domus de janas), témoignage sculpté de communautés sardes).

11h30 : Anaïs Lamesa (Docteure en Histoire, Edinburgh University, Royaume Uni) : « Un « pas de côté » thématique : projets en cours sur le rupestre en Turquie et Ethiopie ».

12h00 : Questions

12h15 : Repas organisé par l’association Les Cruzels, abbaye de Villelongue

14h15 : France Tilmant (archéologue, Ciney, Belgique) : « Les graffitis du château de Sedan ».

14h45 : Jean-Pierre Gély (Docteur-HDR, LAMOP/UMR 8589, Université Paris-I Panthéon- Sorbonne, France) : « Repères et marquages des travaux de confortation dans les carrières souterraines de Paris aux XVIIIe et XIXe s. »

15h15 : Denis Montagne (Responsable du Service d'Inspection des Carrières de Laon, France) : « Retour dans les anciennes carrières de Laon pour d'autres activités via les signes rupestres ».

15h35 : Gilles Chauwin (Responsable de l'Association Chemin des Dames) : « Carrière de la ferme Froidmont, forteresse souterraine ».

16h00 : Questions, pause.

16h30 : Conclusion du colloque par le Pr Philippe Bragard

17h00 : Départ pour Saint-Martin-le-Vieil : visite commentée d’un des Cruzels de Saint-Martin-le-Vieil, par Marie-Elise Gardel (docteur/HDR en archéologie médiévale, LA3M/Aix-Marseille Univ., France) et Denis Montagne, (Inspecteur des carrières de Laon, France)

Fin du colloque : 18h00

Colloque réalisé par :

L’Amicale Laïque de Carcassonne et l’association Les Cruzels (Saint-Martin-le-Vieil)

avec le soutien de :

l'association AVEC, USA-Languedoc

la Commune de Saint-Martin-le-Vieil

Carcassonne-Agglo

le Département de l’Aude

la Région Occitanie

Sous la présidence de :

Philippe Bragard, Professeur émérite à l’Université de Louvain (Belgique), expert IcoFort/ICOMOS-UNESCO.

Intervenants

Radoslaw Palonka (Cracovie, Pologne)

Susan C. Ryan (Cortez, USA)

Katharine M. Williams (Cortez, USA), Denis Montagne (Laon, France)

Nouara Lebachiche (Verneuil-en-Halatte, France)

Luc Stevens (Belgique, France)

Kirsty Lilley (Edinburgh, Royaume Uni)

Anaïs Lamesa (Edinburgh, Royaume Uni)

France Tilmant (Ciney, Belgique)

Jean-Pierre Gély (Paris, France)

Gilles Chauwin (Laon, France)

Marie-Elise Gardel (Carcassonne, France).

Informations pratiques