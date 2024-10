Announcement

04/05 Novembre 2024

Organisation

L’équipe de recherche : Vers la professionnalisation de la « posture » des enseignants universitaires et le développement des compétences de réception critique et de communication des étudiants à l’ère du numérique (H04L01UN070120220001) sous l’égide du laboratoire L.A.I.A.T.L.A.D organise le second colloque national en mode Hybride intitulé « Entre enseignant et chercheur : quel profil professionnel promouvoir ? faut-il choisir ? ».

Argumentaire

Les enseignants universitaires, aujourd’hui, sont chargés de remplir deux missions visibles à la fois : enseigner, qui est leur mission pédagogique essentielle voire administrative et mener des recherches, des investigations, participer et organiser des rencontres scientifiques. L’enseignant-chercheur est également appelé à produire et devenir auteur d’ouvrages et d’articles dans son domaine ce qui favorisera sa visibilité au sein de la communauté de recherche. Mais, les contraintes pédagogiques et administratives entravent souvent son élan scientifique. La question que nous nous permettons de poser, et la partager avec vous, enseignants et chercheurs, est : comment peut-on concilier entre ces deux charges professionnelles tout en contribuant à promouvoir, à la fois, la qualité de l’enseignement et celle des étudiants et également d’exceller dans son domaine de réflexion et de recherche ? Ce qui nous conduit à réfléchir s’il existe un équilibre professionnel à adopter et qui pourrait réduire cette tension identitaire qui provoque et entraine, de temps à autre, des répercussions affectant négativement la conduite professionnelle. Dans ce contexte, les enseignants ne s’interrogent-ils pas sur leurs identités voire leurs postures, notamment avec l’adoption du mode hybride et du tutorat ?

Actuellement, avec l’adoption de l’enseignement hybride, soit l’usage de la plateforme Moodle pour nombreux d’enseignants, le travail se complique et de nouvelles compétences sont à maîtriser quant à la recherche, formation d’équipes de recherches et assumer la responsabilité d’un projet PRFU, comme mission épistémique et de visibilité personnelle, semble davantage difficile à réaliser à temps et efficacement. Le concept d’identité professionnelle, très complexe, est appréhendé dans la littérature sous différentes approches. Du point de vue de la sociologie du travail, l’identité professionnelle se définit comme « un ensemble d’éléments particuliers de représentations professionnelles, spécifiquement activé en fonction de la situation d’interaction et pour répondre à une visée d’identification / différenciation avec des groupes sociétaux ou professionnels » (Blin, 1997). Ce rapport à la communauté se retrouve dans la notion d’identité professionnelle enseignante de Cattonar (2001) qui souligne que « ce sont les caractéristiques qui l’identifient en tant qu’enseignant et que l’enseignant partage, qu’il a en commun avec d’autres enseignants du fait d’appartenir au même groupe professionnel ».

L’objet de ce colloque national est, essentiellement, de comprendre la relation existante et qui pourrait exister entre l’enseignement et la recherche, l’idée étant de déterminer comment ces deux activités intellectuelles relevant de deux domaines méthodologiques différents, que sont l’enseignement et la recherche, s’articulent l’une avec l’autre dans la vie et les travaux des universitaires et dans la vie de leurs étudiants. Il s’agit au premier chef d’examiner l’idée que cette relation est nécessaire, intégrale ou, selon les termes de Ruth Neumann, qu’elle constitue une « connexion » (Neumann, 1994). Comme il ressort clairement de l’ouvrage de Maurice Kogan, la théorie selon laquelle l’enseignement et la recherche ensemble forment le noyau des activités universitaires et, qui plus est, sont, d’une certaine façon, intrinsèquement liés l’un à l’autre est désormais vivement contestée. Au cours de ce colloque, nous espérons favoriser la réflexion, la collaboration et la recherche de solutions novatrices pour mieux comprendre et répondre aux défis de l'identité de l'enseignant-chercheur, en vue d'améliorer, à la fois, la qualité des enseignements et de la recherche au supérieur dans son ensemble.

Dans ce contexte, nous suggérons les axes de débats suivants sans exhaustivité

AXE1 : l’identité professionnelle de l’enseignant universitaire et ses impacts sur l’enseignement et sur la recherche scientifique

AXE 2 : La tension de la dualité (recherche/ enseignement) : ses causes/ ses conséquences

AXE 3 : la relation : cours dispensés et les recherches menées

AXE 4 : comment promouvoir la qualité professionnelle et la professionnalité des enseignants – chercheurs ?

Recommandations de soummissions

Veuillez envoyer vos propostions selon le modèle suivant :

Nom et prénom :

Grade/ université/ laboratoire :

Couriel :

axe choisi :

Intitulé de la communication :

Résumé de la communication :

Mots - clès :

Date limite d’envoie du résumé + références bibliographiques : Le 28/10/2024

En cas d’acceptation : La communication intégrale est souhaitable le 03/11/2024

Langue de communication : Français

Mail de contact : colloque.biskra2024@gmail.com

Présidence

Présidence du colloque

Dr. BENAISSA Lazhar – chercheur en didactique

Dr. BELAZREG Nassima – chercheure en science du langage

Dr. KHIRDINE Tarek – chercheur en littérature

Président du comité scientifique : Dr. RAHMANI Brahim

Président du comité d’organisation : Dr. CHELOUAI Kamel

Comité d’organisation

Dr. CHELOUAI Kemal

Dr. BOUDOUNET Naima

Dr. HAMMI Chafia

Dr. GHAMRI Khadidja

Dcte. BAISSA Rabhia

Dcte. ZOUZOU Zoubida

Dcte. GUENANI Fatma

Dct. GUEROUF Ghazali

Dct. HADJ Attou Fatima Zohra

Comité scientifique

Pr. DAKHIA A. Ouahab - université de Biskra

Pr. BENZID Aziza - université de Biskra

Pr. FEMMAM Cahfika - université de Biskra

Pr. BENAZOUZ Nadjiba - université de Biskra

Pr. DAKHIA Mounir - université de Biskra

Pr. MISITRI Zineb - université de Biskra

Dr. CHELOUAI Samir - université de Biskra

Dr. CHELOUAI Kamel - université de Biskra

Dr. BELAZREG Nassima - université de Biskra

Dr. BENAISSA Lazhar - université de Biskra

Dr. HAMOUDA Mounir - université de Biskra

Dr. GURID Khaled- université de Biskra

Dr. DJOUDI Mohamed - université de Biskra

Dr. KHIRDINE Tarek - université de Biskra

Dr. DJERAOU Dounia - université de Biskra

Dr. ACHOUR Yesmine - université de Biskra

Dr. BENSALEM Djemaa - Bordj Bouarérige

Dr. MANSOURI Mahmoud - Université de Khenchela

Dr. RAHMANI BRAHIM - université de Biskra

Dr. BOUDOUNET Naima - université de Biskra

Dr. HAMEL Nawel - université de Biskra

Dr.REFRAFI Soraya - université de Biskra

Dr. HAMMI Chafia - université de Biskra

Dr. ZERARI Sihem université de Biskra

Dr. BENABES Souad - université Oum elbouaghi

Dr. MESBAH Khaled - université d’EL OUED

Dr. BOURKHIS Mostapha - université de Sétif

Dr. GUETTAFI Sihem - université de Biskra

Dr. KHIDER Salim - université de Biskra

Dr. DOURARI Lakhdar - pole universitaire de Barika

Dr.BOUHNENOOUFA Noudjoud - université de Constantine

Dr. HEDOUCHE Ourida - université de Biskra

Dr. HADDAD Meriem - université de Biskra

Dr. GHALLAB Halima - université de Msila

Dr. DJOUIMMA Nabila - université de Batna

Dr. GEBBAS Abla- université de Constantine

Dr. ACHOUR Yasmine - université de Biskra

Références