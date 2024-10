France - Asie du Sud : Une circulation des savoirs

À l’occasion du lancement de la bibliothèque numérique « Patrimoines partagés » France – Asie du Sud , la BnF et ses partenaires vous invitent à explorer l’histoire des relations entre la France et les pays d’Asie du Sud, principalement l’Inde, mais également le Sri Lanka, le Népal, le Bangladesh, ou encore le Pakistan.

Avec : Caroline Riberaigua (Centre d’études indiennes et centrasiatiques, Collège de France), Jacques Weber (professeur émérite à l’université de Nantes), Claudine Leblanc (Université Sorbonne Nouvelle) et Kapil Raj (EHESS)

«Jean-Baptiste Gentil» - Aditi Gupta et Dhir Sarangi, Center for French & Francophone Studies, JNU

«Sylvain Lévi et Prabodh Bagchi» - Ronan Moreau, Centre d’études indiennes et centrasiatiques, Collège de France

La demi-journée d’étude s’attachera à mettre en valeur les interactions entre la France et l’Asie du Sud, en particulier l’Inde, par le biais de présentations portant sur des personnalités indiennes et françaises ayant joué un rôle dans ces relations.

France-Asie du Sud donne ainsi accès à un vaste ensemble documentaire, varié et sans restriction de langue : documents officiels, ouvrages savants, témoignages sur la vie quotidienne, les mœurs, les sciences et la culture… Ces ressources sont articulées autour de grandes thématiques.

Hybrid event (on site and online)

