Regards sur l’enfance dans l’art français : 1790-1850

Announcement

Journée d’études portée par Le Mans Université, laboratoire 3L.AM, Sophie Soccard.

Argumentaire

À partir des nombreux portraits et sculptures d’enfants sélectionnés dans les collections publiques de la moitié ouest de la France, le musée de Tessé du Mans et le musée des Beaux-Arts de Bordeaux organisent une exposition intitulée « Sage comme une image ? L’enfance dans l’œil des artistes (1790-1850) » en partenariat exceptionnel avec le musée du Louvre. Cette exposition se déroulera du 14 février au 8 juin 25 au Mans, puis du 10 juillet au 3 novembre 25 à Bordeaux. À la croisée de différentes disciplines artistiques comme la photographie, la peinture et la sculpture, l’exposition mettra en valeur des acquisitions et restaurations récentes d’artistes plus ou moins connus qui témoignent de l’émergence d’une sensibilité nouvelle pour l’enfant, une approche qui se traduit par une attention plus grande portée à la représentation de sa subjectivité.

À cette occasion, le laboratoire 3L.AM de l’université du Mans organise une journée d’études au Mans le 22 mai 2025 qui sera destinée à prendre la mesure des enjeux esthétiques, sociaux et historiques sous-tendue par la représentation des enfants dans différentes formes artistiques. Bien qu’à cette époque les enfants soient encore mis à l’écart du champ social, leur apparition se multiplie à la fois dans la peinture d’histoire, dans la scène de genre, dans la statuaire ou encore dans les arts décoratifs dès la fin du XVIIIe siècle et jusqu’au début du XIXème. Que ce soit dans des moments chargés d’intimité, dans des scènes publiques où le destin politique de certains enfants est exalté ou encore dans le reflet de sa condition misérable, l’enfant n’est désormais plus un « adulte en miniature », ni même le simple maillon d’une lignée. L’esprit d’enfance a en effet envahi une époque souvent désignée comme celle d’une transformation fondamentale autour de la figure enfantine et adolescente, tant sur le plan de ses relations avec le monde des adultes mais aussi sur le plan de son apprentissage moral, religieux, intellectuel et social dans un siècle passionné par la pédagogie au sens le plus large du terme.

Au-delà des frontières biologiques des âges de l’enfance, cinq axes thématiques ont été retenus pour cette journée d’études afin qu’ils puissent éclairer des champs parfois peu exploités :

L’enfant innocent

L’enfant-roi

L’enfant embrigadé

L’enfant-génie

L’enfant autonome

Cette journée d’études cherchera à favoriser les rapprochements entre différentes expertises, que ce soit celles d’historiens, d’historiens de l’art ou encore de sociologues qui pourront confronter leurs méthodes et chercher à affiner, au vu des progrès de la recherche, l'idée que nous pouvons nous faire de la représentation de l'enfance en relation dynamique avec les réalités historiques de la période 1790-1850. Des croisements entre les différentes approches devraient favoriser l’émergence de points de vue nouveaux et éclairer un débat ranimé à une époque qui favorisa la concurrence entre peinture et photographie, opposant idéalisation du modèle et vocation mimétique du portrait d’enfant dont le retentissement émotionnel demeure unique.

Modalités de contribution

Les propositions de communication devront faire approximativement 500 mots et seront accompagnées d’une brève biographie. Elles seront à envoyer à l’adresse suivante : Sophie.Soccard@univ-lemans.fr

au plus tard le 7 décembre 2024.

Notification d’acceptation aux contributeurs : au plus tard le 7 janvier 2025

Comité scientifique