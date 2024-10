Announcement

Présentation

La première journée d’étude organisée par des membres du réseau « Ethnographie des mondes ruraux » aura lieu mardi 05 novembre à Paris. Cette journée ambitionne d’interroger la construction actuelle des rapports de genre en milieu rural et des inégalités qui en découlent.

L’angle d'approche choisi est de faire s'exprimer la réalité des expériences vécues, à travers des approches pluridisciplinaires et des échanges avec des personnes directement concernées par ces problématiques. Ainsi, nous souhaitons donner la parole à des habitants et habitantes des milieux ruraux sur des sujets du quotidien, tout en y joignant des intérêts scientifiques, de façon à nourrir la réflexion et les perspectives des un·e·s et des autres.

Cette journée se tiendra à la Maison du Lait, 42 rue de Châteaudun, à Paris (CNIEL - Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière).

Programme

9h30-10h : Accueil

10h-10h30 : Mot d'accueil et introduction

10h30-12h : 1ère session « Vivre à la campagne en tant que minorité sexuelle ».

Le champ d'études à propos des homosexualités a principalement porté sur les milieux urbains vus comme lieux d'émancipation, de revendication ou d'anonymat. Nous questionnerons les spécificités des mondes ruraux, autour des témoignages d'une éleveuse s'étant vue refuser la transmission de la ferme familiale du fait de son orientation sexuelle, ainsi que d'une personne se définissant comme étant queer à la campagne et organisant des espaces d'échanges. Virginie le Corre et François Purseigle, sociologues travaillant sur l'homosexualité en milieu rural, viendront également apporter leur témoignage sur cette situation.

13h30-15h : 2e session « Se construire comme jeune femme en milieu rural ».

Des travaux récents s'attachent à étudier les sociabilités des jeunes filles, dans leur différence et leur particularité qui influent sur l'accès à l'emploi et l'intégration dans la vie locale. Perrine Agnoux (INSPE, Lyon), sociologue spécialiste des socialisations populaires rurales, discutera avec deux jeunes étudiant·e·s en MFR (maison familiale rurale) qui présenteront leur parcours scolaire et personnel.

15h30-17h : 3ème session « Travailler en tant qu'éleveuse dans une profession masculine ».

Ce temps proposera les témoignages d'une cheffe d'exploitation en élevage laitier, coincée entre son attrait pour l'élevage animal et les difficultés qu'elle rencontre du fait de son genre, et de Clémentine Comer (INRAE, Rennes), chercheuse en sciences politiques et spécialiste de la condition des femmes en agriculture.

17h-17h15 : Mot de la fin

Chaque session fera l'objet de témoignages croisés et sera ouverte ensuite à la discussion collective.

Participation

L'entrée (places limitées) et l'accès au lien de visioconférence se font sur inscription préalable.

En souhaitant vous voir nombreux-euses à cette journée,

L'équipe d'organisation

Aurélie David (CMH, EHESS)

Philippe Drugeon (LAS, EHESS)

Victor Lecomte (CENS, Nantes Université)

Réseau « ethnographie des mondes ruraux »