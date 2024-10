Announcement

Argumentaire

L’année 2024 marque le 1300e anniversaire de l’accession de Maur à la tête de l’abbaye bénédictine de Marmoutier (Bas-Rhin) et de la refondation de l’abbaye si l’on en croit le Catalogus abbatum monasterii Sancti Martini in Maursmünster rédigé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle sous l’autorité de l’abbé Placide Schweighæuser (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, ms 592). Maur aurait en effet restauré le monastère détruit par un incendie en 717 et contribué à l’adoption de la règle bénédictine par les moines. À partir du IXe siècle, l’abbaye de Marmoutier, devenue abbaye impériale, s’imposa comme un centre religieux important et une seigneurie rurale puissante, la Marche de Marmoutier, qui comprenait des territoires dans toute l’Alsace et en Lorraine. Dès le XIe siècle, un bourg se développa à l’ombre de l’abbatiale. Le monastère connut toutefois des périodes de crise profonde, en particulier au bas Moyen Âge, jusqu’à être dépossédé d’une grande partie de ses terres, y compris du bourg de Marmoutier. Les tentatives de réformes administratives et spirituelles restèrent souvent sans effet. Le pillage de l’abbaye pendant la guerre des Paysans en 1525 représenta une rupture majeure pour la communauté bénédictine qui ne retrouva son prestige qu’à l’époque moderne avant d’être dissoute pendant la Révolution française. Par sa richesse et son influence, par sa situation dans une région frontière entre diocèse de Strasbourg et diocèse de Metz, l’abbaye de Marmoutier a marqué l’histoire médiévale de la vallée du Rhin supérieur et de la Lorraine. Elle entretenait en effet des liens étroits avec les évêques de Metz à l’autorité temporelle desquels elle était soumise. Au cours du Moyen Âge, elle appartint également à divers réseaux bénédictins : les réseaux de confraternité, en particulier de l’abbaye de la Reichenau, au haut Moyen Âge, puis au réseau de l’abbaye de Gorze au XIIe siècle, enfin, au début du XVIe siècle, à la congrégation de Bursfeld.

Pourtant, dans les dernières décennies, le monastère maurimonastérien a fait l’objet de quelques travaux scientifiques essentiels. Citons toutefois l’ouvrage de Charles-Edmond Perrin, Essai sur la fortune immobilière de l’abbaye alsacienne de Marmoutier aux Xe et XIe siècles (Strasbourg, 1935), des articles de Marcel Thomann dans la revue de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et environs dans les années 1960-2000, la thèse de Suzanne Braun consacrée au massif occidental de l’abbatial et soutenue en 2001, ainsi que la synthèse proposée par René Bornert dans Les monastères d’Alsace (tome II/1, Strasbourg, 2009). Plusieurs campagnes de fouilles archéologiques ont par ailleurs été menées depuis les années 1980 dans l’enclos monastique et dans la ville.

Néanmoins, l’histoire médiévale de l’abbaye de Marmoutier, et plus encore celle du bourg abbatial, reste en grande partie à écrire. Cette journée d’études aura ainsi pour objectif de renouveler une historiographie encore trop souvent marquée par les récits forgés à l’époque moderne en réinterrogeant les sources écrites et en s’appuyant sur les données archéologiques. Elle mettra par ailleurs l’accent sur des acteurs peu étudiés jusqu’à présent, en particulier la ville de Marmoutier, ses diverses institutions religieuses et charitables, ainsi que les familles de la noblesse locale.

Programme

8h45 : Accueil des participants

Première partie. Premiers jalons pour l’histoire d’une abbaye et d’un bourg

Présidente de séance : Bernadette Schnitzler (Musée archéologique de Strasbourg)

9h00-9h20 : Anne Rauner (Université de Strasbourg, ARCHE – UMR 3400), En guise d’introduction : histoire et historiographie d’une abbaye

9h20-9h50 : Boris Dottori (INRAP), Archéologie et topographie historique du bourg abbatial et de son environnement à la période médiévale

9h50-10h00 : Discussion

10h-10h20 : Pause-café

Deuxième partie. L’historien de Marmoutier et les sources

Présidente de séance : Elisabeth Clementz (Université de Strasbourg)

10h20-10h50 : Anne Rauner (Université de Strasbourg, ARCHE – UMR 3400), Écrire le récit des origines de l’abbaye de Marmoutier

10h50-11h20 : Thomas Brunner (Université de Strasbourg, ARCHE – UMR 3400), Les sceaux des abbés de Marmoutier au Moyen Âge

11h20-11h50 : Benoît Jordan (Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg), La vie liturgique de l'abbaye de Marmoutier : à la recherche des sources

11h50-12h00 : Discussion

12h00-13h45 : Pause déjeuner

Troisième partie. Les bons, les brutes et les moines : institutions maurimonastériennes

Président de séance : Benoît TOCK (Université de Strasbourg, ARCHE – UMR 3400)

13h45-14h15 : Elisabeth Clementz (Université de Strasbourg, ARCHE – UMR 3400), À la recherche des institutions charitables de Marmoutier

14h15-14h45 : Bernhard Metz (Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg), Les sires de Geroldseck, avoués de l'abbaye et seigneurs de la ville de Marmoutier

14h45-14h55 : Discussion

14h55-15h10 : Pause-café

Quatrième partie. De la réforme grégorienne à la Réformation

Président de séance : Bernhard Metz (Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg)

15h10-15h50 : Benoît Tock (Université de Strasbourg, ARCHE – UMR 3400), L'abbaye de Marmoutier et la papauté du XIIe siècle au début du XIIIe siècle

15h50-16h20 : Paul Abel (Société d'histoire et d'Archéologie de Saverne et environs), L'abbaye et la Marche de Marmoutier pendant la Guerre des Paysans

16h20-16h30 : Discussion

16h30-16h40 : Pause