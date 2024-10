En deçà de la vie ? Vers une philosophie interculturelle

Announcement

Présentation

La gravité de notre situation écologique condamne-t-elle la pensée à faire valoir, de manière privilégiée, la vie ou le vivant ? Croissance et production, réseaux et écosystèmes : nombreuses sont les catégories à marquer l’affinité problématique entre les pensées, philosophiques et scientifiques, de la vie et la logique même du capitalisme contemporain. À l’encontre de la tradition vitaliste contemporaine qui va, a minima, de Hegel à Deleuze, l’enjeu dès lors est de déjouer le primat de ce couple bio-capitaliste, sans s’en remettre nécessairement à un nouvel humanisme, aussi radical soit-il, ou bien à une théologie, serait-elle négative.

C’est dans cette perspective que nous proposons de travailler collectivement certains croisements conceptuels entre des traditions philosophiques dites « occidentales » et des conceptions dites « orientales », en provenance du Japon, de Chine et de l’Inde. Lumière ou éléments (air, eau, terre, feu), chôra ou désert, vide ou néant absolu… Dans quelle mesure le questionnement interculturel de telles dimensions peut-il, loin de tout nihilisme, s’affranchir des ressorts bio-capitalistes (complexité, émergence, puissance…) constitutifs de la figure contemporaine de la vie ? Visant à la fois à contester et à stimuler la pensée dite « écologique », cette perspective interculturelle doit-elle, finalement, nous conduire à transformer – à altérer – l’idée même de vie ou bien plutôt à refuser le primat de la vie comme telle ?

Institutions partenaires : Université de Kyōto, Japon ; Université Renmin (Pékin) & Université de Technologie de Compiègne (laboratoire Costech), France.

Séances

31 octobre 2024

Intervenants

H. Choplin , Université de technologie de Compiègne, Collège International de Philosophie (CIPh) : Décaler la biocomplexité. Problèmes posés aux pensées orientales ; discussion ;

R. Jannel , Université de Kyōto, CIPh : L'architecture prélogique et logique du cosmos. Approche interculturelle ; discussion ;

A. Lavis, Université Renmin (Pékin), CIPh : Les us de la « vie » dans les horizons du Bouddhisme, du Daoïsme et du Confucianisme ; discussion ;

Horaires

En France : 14 h – 17 h

En Chine : 21 h – minuit

Au Japon : 22 h – 1 h.

Lien zoom

https://utc-fr.zoom.us/j/82754015881?pwd=aacsIklnWpVvwvP8d8GlFbI4pLiVFr.1

Trois autres séances sont prévues d'ici juin 2025. Leurs dates et leurs programmes seront fixés collectivement seulement lors de notre 1ère séance du 31 octobre.