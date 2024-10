Announcement

Argumentaire

Le terme « manga », traduit littéralement par « dessin libre » ou « esquisse fantaisiste », a été popularisé par l’artiste Hokusai au début du XIXe siècle pour désigner une série de croquis humoristiques qu’il avait réalisés.[1] Ce terme désigne aujourd’hui une forme de bande dessinée japonaise caractérisée par ses illustrations en noir et blanc et la diversité de ses récits, allant de l’action à la romance, de la comédie à l’horreur, et s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adolescents et aux adultes. La première adaptation d'un manga en anime est souvent attribuée à Namakura Gatana (1917) un court-métrage d'animation muet réalisé par le pionnier de l'animation japonaise J. Kōuchi.[2]

L'impact de l'art japonais sur une multitude de genres artistiques est incontestable : les estampes de K. Hokusai ont exercé une influence marquante sur le mouvement impressionniste ainsi que sur l'Art Nouveau, tandis que les œuvres cinématographiques d'A.Kurosawa et de H. Miyazaki ont profondément inspiré des figures emblématiques telles que Steven Spielberg, Martin Scorsese et Francis Ford Coppola. Les écrivains avant-gardistes japonais tels que Y. Mishima et K. Ōe ont profondément inspiré des auteurs occidentaux comme M. Duras, J.P. Sartre, D. Mitchell et H. Murakami. Par ailleurs, les haïkus japonais de M. Bashō et M. Shiki ont influencé des poètes modernes tels que R.H. Blyth, E. Pound et J. Kerouac.

Ces références illustrent l'influence continue de l'art japonais sur notre époque contemporaine, manifestée à travers les mangas et les animes.

A notre époque, Les mangas et les animes connaissent une immense popularité à l'échelle mondiale. La plateforme Crunchyroll de streaming dédiée à l’anime, réunit plus de 10 millions d’abonnés payants et 100 millions d’utilisateurs enregistrés à travers le monde, témoignant de l’immense popularité de cette forme d'art.

Des événements tels que le Comic-Con ou la Japan Expo rassemblent chaque année des centaines de milliers de passionnés d’anime et de manga. En effet, nous comptons plus de 18 millions de membres actifs sur des sites tels que MyAnimeList. Ces derniers permettent à l’étendue de cette communauté de noter et échanger autour de leurs séries favorites. [3]

Ces statistiques notables ne peuvent être négligées. Les chiffres relatifs aux "manga fans" et aux "anime lovers" — termes anglophones pour désigner les passionnés de mangas et d'animes — suscitent une réflexion sur divers aspects de la génération contemporaine. Ils invitent à explorer la relation entre cette génération et son époque, ainsi que les interactions et les influences de ses intérêts pour le manga et l'anime sur les Arts Visuels, la littérature et la poésie.

A travers ses mangas, l’artiste mangaka— à la fois dessinateur, scénariste, metteur en scène, cadreur, écrivain et poète— reflète l’interdisciplinarité des génies du classicisme (Michel-Ange, Raphaël et De Vinci) pouvant être à la fois peintres, dessinateurs, écrivains, sculpteurs, anatomistes, etc. Cette convergence de disciplines met en lumière une approche artistique et intellectuelle intégrée, questionnant le rôle de l’Artiste en générale et celui de l’artiste mangaka en particulier.

Ces nouveaux genres artistiques, intégrant des techniques plastiques, littéraires et poétiques, combinent à la fois des éléments familiers et des innovations souvent méconnues. Le manga et l’anime suscitent de nouvelles interrogations sur la poïétique de l’artiste mangaka, tout en ouvrant des perspectives inédites sur les lectures et les analyses plastiques, esthétiques, littéraires et poétiques influençant d’une manière significative la nouvelle génération.

Une génération, qui privilégie la lecture de mangas et le visionnage prolongé de séries animées, découvre dans ces formes artistiques émergentes un « double réel » (C. Rosset) offrant à la fois un refuge face à la réalité et un accès à une imagination insoupçonnée qui ouvre « les portes de la perception » (A. Huxley).

Désormais, les mangas adaptés en anime — tels que Hunter X Hunter, Death Note ou Monster — ont profondément influencé et transformé la perception littéraire, artistique et poétique d'une génération entière, modifiant de manière significative ses valeurs, ses attitudes et ses comportements.

Axes du colloque :

- Manga, anime et studios de production ; une nouvelle influence universelle ?

- L’artiste mangaka : un « génie » interdisciplinaire ?

- Manga et anime : quelles nouvelles lectures et analyses littéraires, plastiques et poétiques émergent ?

- Quelles répercussions ces nouveaux genres artistiques pourraient-ils avoir sur les Arts visuels, la littérature et la poésie ?

- Intrigue de l'histoire et scénario des animes : de nouvelles perspectives cinématographiques ?

- En quoi les attitudes et comportements des adeptes de mangas et d’anime peuvent-ils influencer les caractéristiques postmodernes de la génération contemporaine ?

Présentation générale

L'événement TJ تجيء est dédié à l'art du manga, de l'anime et aux arts visuels. Il établit des liens entre la création du premier manga professionnel tunisien, les tableaux inspirés du manga, les arts plastiques, la performance artistique, la scénographie, la calligraphie, le design culinaire, et bien d'autres disciplines. Cet événement met également à l'honneur les traditions artistiques japonaises, avec pour objectif de créer des hybridations et des croisements entre divers genres artistiques, anciens et contemporains.

Les lettres « T » et « J » qui composent le nom de l'événement sont les abréviations des deux pays, la Tunisie et le Japon. Par ailleurs, dans un subtil jeu de mots, leur prononciation évoque le terme arabe « تجيء » (Taji’), qui signifie littéralement « venir ». Ce mot peut également suggérer une invitation à venir ou, sous forme interrogative, questionner la venue de la personne à qui l’on s’adresse.

La première édition de l'événement TJ, qui s'est tenue sur une journée, le mercredi 22 mai 2024, a eu lieu à Mahdia, en Tunisie. La journée a débuté par les discours de plusieurs personnalités, notamment : le président de l'Université de Monastir, le directeur de l'Institut Supérieur des Arts et Métiers de Mahdia, le responsable des affaires culturelles de l'Ambassade du Japon en Tunisie, M. Tsukahara Kyohai, ainsi que l'organisateur de l'événement, M. Salah Hmida.

Ensuite, les invités ont découvert une série de tableaux de manga réalisés par de jeunes artistes émergents, parmi lesquels figurent ceux qui ont conçu le premier manga professionnel tunisien en arabe littéraire. Cette exposition s'est tenue à la galerie Art'sign, située au sein de la Galerie des Arts et Métiers de Mahdia.

Suivant un parcours soigneusement tracé sur une carte, nous nous sommes ensuite rendus à la Skifa Kahla (Mahdia) pour assister à une cérémonie de calligraphie réalisée par deux artistes, un Tunisien et une Japonaise. Nous avons ensuite poursuivi notre chemin pour découvrir une exposition de costumes inspirés de la culture japonaise, conçus par de jeunes étudiants-artistes émergents.

Nous avons ensuite assisté à une performance captivante de l'artiste Youssef Moulhie, rendant hommage aux samouraïs du Japon féodal à travers une prestation corporelle époustouflante. Sa performance fusionnait les mouvements des vagues de la mer avec une musique d'inspiration japonaise, créant une harmonie parfaite avec ses gestes, et s'est déroulée à la Porte de la Mer.

De retour à l'Institut Supérieur des Arts et Métiers de Mahdia, une pause-café a précédé un atelier de scénographie dans l'espace de la galerie. La journée s'est achevée par une projection musicale animée en soirée.

La première édition a été un véritable succès, attirant un large public tunisien, des amateurs de manga, des artistes professionnels, des chercheurs en arts, design et culture, ainsi que des responsables régionaux.

Modalité de soumission

Les chercheurs souhaitant participer au colloque doivent envoyer une proposition comprenant : leur bibliographie, un résumé de l’intervention contenant la problématique abordée, ainsi que 3 à 5 mots clés.

L’ensemble ne doit pas dépasser les 1500 signes. Les propositions peuvent être rédigées en arabe, en français ou en anglais.

L’article Final devra comporter entre 10 à 15 pages.

Le tout doit être envoyé à l’e-mail du colloque : Colloquemanganime@gmail.com

Dates importantes :

02/ Décembre /2025 : date limite de réception des résumés.

20/ Janvier/2025: date de la première notification des résumés par le comité scientifique.

20/Février/ 2025 : date limite de réception l'envoi de la deuxième version des résumés.

02/Avril/ 2025 : date de la deuxième notification des résumés par le comité scientifique.

02/ Juin / 2025 : date limite de réception du texte intégrale.

Du 02 au 05 / Octobre 2025 : Déroulement du colloque international « Manga et Anime, enjeux et perspectives d’une nouvelles contemporanéité littéraire, artistique et poétique générationnelle », à Hammamet.

Frais d’inscription

Les candidats tunisiens sélectionnés devront régler des frais d’inscription de 250 dt. Ces derniers couvrent l’accueil du conférencier tunisien et les frais de séjours d’une nuitée.

Les candidats étrangers devront verser les frais de 250 euros. Ces derniers couvrent l’accueil du conférencier étranger et son l’hébergement tout au long de la période de l’événement.

La prise en charge comprend ,également, les déjeuners et diners journaliers, les pauses-cafés et le kit de documentation du colloque.

Les conférenciers ne sont définitivement admis pour participer au colloque qu’après l’envoie du justificatif de règlement des frais d’inscription sur le mail du colloque susmentionné.

Comité scientifique

Hedia ABDELKAFI, Professeur émérite de l’enseignement supérieur en Lettres et civilisations françaises, Université El Manar, Tunisie.

Alain CHARYERE-MEJAN, Professeur émérite de l’enseignement supérieur en Philosophie, Esthétique et Sciences de l’Art, Université d’Aix-Marseille, France.

Sami BEN AMEUR, professeur émérite de l’enseignement supérieur en Arts Plastiques, Université de Tunis, Tunisie.

Moez SAFTA, Professeur de l’enseignement supérieur en Théorie de l’Art, Université de Tunis, Tunisie.

Faten CHOUBA, Professeur de l’enseignement supérieur en Arts Plastiques, Université de Sousse, Tunisie.

Nizar BEN SAAD, Professeur de l’enseignement supérieur en Littérature française, Université de Sousse, Tunisie.

Franck Doriac, Maître de conférences en Arts Plastiques, Université d’Aix-Marseille, France.

Hayet BEN CHARRADA, Maître de conférences en Lettres et civilisations françaises, Université El Manar, Tunisie.

Moufida GHODHBANE, Maître de conférences en Arts Plastiques, Université Carthage,

Saloua MESTIRI, Maître de conférences en Arts Plastiques, Université Carthage,

Chiraz MOSBEH, Maître de conférences en Design, Université de Tunis, Tunisie.

Tarek BEN CHAABANE, Maître de conférences en Cinéma, Université Carthage,

Khaled ABIDA, Maître de conférences en Arts Plastiques, Université de Monastir,

Comité d’organisation

Salah HMIDA, Université de Kairouan, Tunisie

Neila RHOUMA, Université de Manouba, Tunisie

Alia RHOUAM, Université de Manouba, Tunisie

Sabra BEN FRADJ, Université de Kairouan, Tunisie

Sondes ROUIN, Université de Monastir, Tunisie

Nadia CHAKROUN, Université de Monastir, Tunisie

Aisha ZRIGA, Université de Monastir, Tunisie

Molka TAMBOURA, Université de Sousse, Tunisie

Notes

[1] Gravett, Paul. Manga: Sixty Years of Japanese Comics. Harper Design, 2004.

[2] Clements, Jonathan. Anime: A History. Palgrave Macmillan, 2013.

[3] Les statistiques sont accessibles sur les sites officiels : Crunchyroll.com. Comic-Con.org. Japan-Expo.com. MyAnimeList.net.