Announcement

Présentation

Le colloque international et pluridisciplinaire intitulé « Jean-Léon Gérôme (1824-1904) et un autre XIXe siècle, nouvelles approches » est organisé par la Ville de Vesoul et l’Agglomération de Vesoul dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Jean-Léon Gérôme (1824-1904)

Evénement diffusé en ligne via la chaîne YouTube "Vesoul And Co"

Jean-Léon Gérôme nait à Vesoul le 11 mai 1824. À 16 ans, il commence sa formation artistique à Paris. À partir de 1847, il expose au Salon où il remporte un franc succès. En 1864, il devient professeur de peinture à l’École des Beaux-Arts de Paris et dirige l’un des quatre ateliers de peinture de l’école. Il est ensuite élu membre de l’Institut.

Extrêmement prolifique tout au long de sa vie, l’artiste nourrit sa créativité par des voyages en Égypte et dans l’empire Ottoman. Porte-étendard de la peinture orientaliste et académique, il s’oppose farouchement aux impressionnistes.

Il meurt le 10 janvier 1904, à Paris, à l’âge de 79 ans. Deux siècles après sa naissance, le colloque interroge sa carrière fructueuse et élargit les discussions pour inclure la question du monde artistique au XIXe siècle.

« Pour éviter que, dans l'avenir, sept villes ne se disputent l'honneur de m'avoir donné le jour, je déclare que je suis né à Vesoul […] Aucun prodige n'eut lieu (et c'est bien étonnant) le jour de ma naissance ; la foudre n'éclata même pas dans un ciel serein. Le siècle avait alors vingt-quatre ans. » (Jean-Léon Gérôme, Notes autobiographiques, 1876)

Programme

Mercredi 16 octobre 2024

9h30-10h

Introduction

Alain Chrétien , Maire de Vesoul, Président de l’Agglomération de Vesoul

10h-11h Devenir artiste au temps de Jean-Léon Gérôme

Claire Dupin de Beyssat , Docteure en histoire de l'art et chercheuse associée à l’InTRu (Université de Tours), Jean-Léon Gérôme, la consécration d’un peintre de genre

11h15-12h30 Nouvelles approches sur l’art de jean-léon gérôme

Christine Peltre , Professeure émérite en histoire de l’art contemporain (Université de Strasbourg), La « note ironique » dans les représentations de l’Orient

14h-16h

François de Vergnette , MCF en histoire de l’art (Université Lyon 3), L'iconographie de l'exécution du maréchal Ney

Jeudi 17 octobre 2024

9h20-10h50 Appréciation et diffusion de l’œuvre de Jean-Léon Gérôme et de ses contemporains

Léa Saint-Raymond , MCF en histoire de l’art (Université PSL), Gérôme, au firmament du marché

11h-12h10 Un autre XIXe siècle

Jasmine Laraki , Doctorante en histoire de l’art (Université Paris I Panthéon Sorbonne), Parfum de scandale - Usages et enjeux de la métaphore olfactive dans la réception critique des œuvres de Jean-Léon Gérôme

13h40-15h10

Marc Gotlieb , Professor of Art History (Williams College, Williamstown), Gérôme, le spectateur, et le travail du détail

15h20-16h50 Table ronde – quel est l’apport de Jean-Léon Gérôme à l’échelle territoriale au XXIe siècle ?

Intervenants

Aurélie Dumain , Ethnologue et Chargée de mission ethnopôle « Réinventons les musées populaires » (Musées départementaux A. & F. Demard de Haute-Saône)

, MCF en histoire de l'art contemporain (Université de Franche-Comté, Centre Lucien Febvre / EA 2273) Hélène Zanin, MCF en histoire de l'art contemporain (Université de Franche-Comté, Centre Lucien Febvre / EA 2273)

Comité scientifique

Le comité scientifique est placé sous la présidence d’Edouard Papet, Conservateur général au Musée d'Orsay, département des sculptures

Hélène Jagot, Directrice des Musées-Château de Tours

Neil McWillam, Professeur émérite d'art et d'histoire de l'art Walter H. Annenberg (Duke University)

Edouard Papet, Conservateur général, département des sculptures (Musée d’Orsay)

Christine Peltre, Professeure émérite en histoire de l'art contemporain (Université de Strasbourg)

Pierre Sérié, Maître de conférences en histoire de l'art contemporain (Université Clermont Auvergne)

Richard Thomson, Professeur d'histoire de l'art (University of Edinburgh)

Partenariats