Mobilités, circulations, transferts

Abstract

L’édition 2024 des Journées d’étude doctorales du CIHAM (Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux) propose de réfléchir à la question des mobilités, transferts et circulations au bas Moyen Âge, aussi bien dans leur dimension matérielle et pratique que sur le plan conceptuel, idéologique, politique ou langagier. Seront abordés lors de cette rencontre les circulations commerciales, politiques et religieuses dans le monde méditerranéen, ainsi que les mobilités et transferts des motifs et modèles littéraires et linguistiques.