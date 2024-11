Écologie en Islam : traditions séculaires et défis contemporains

Announcement

« La Terre est verte et belle et Dieu vous a désignés comme les administrateurs de cette Terre. La Terre entière a été créée comme un lieu de culte pur et propre. Celui qui plante un arbre et s’en occupe diligemment jusqu’à ce qu’il mûrisse et porte ses fruits est récompensé. Si un musulman plante un arbre ou sème un champ et que les humains, les bêtes et les oiseaux s’en nourrissent, tout cela est de l’amour de sa part. » Ce hadith attribué au prophète Muhammad est cité par le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale dans une conférence intitulée « Déclaration musulmane sur la nature » donnée lors d’une rencontre œcuménique à Assise en 1986.

En 2015, une soixantaine de responsables musulmans venus de vingt pays différents adoptent à Istanbul une « déclaration musulmane sur le changement climatique » à la veille de la COP21.

Mais si l’écologie est devenue une préoccupation majeure dans les sociétés du monde musulman comme ailleurs depuis les années 1970, existe-t-il une tradition de pensée et de pratique « écologique » propre à l’islam comme religion ou aux sociétés musulmanes dans leur évolution historique ?

Quel rôle joue la tradition religieuse ou philosophique face aux considérations économiques, politiques et démographiques, dans les réponses de ces sociétés aux défis écologique de notre temps ? L’environnement désertique de la première communauté et de nombreuses sociétés musulmanes a-t-il suscité de longue date une pensée, un éthos ou une praxis écologique propre à l’islam ?

Le cycle de conférences publiques de l’IISMM propose une série de dialogues et de discussions avec des spécialistes de disciplines variées afin de mieux comprendre la façon dont les relations entre les êtres vivants (humains, animaux, végétaux) et le milieu dans lequel ils vivent sont appréhendées dans les sociétés du monde musulman en interrogeant leurs spécificités apparentes ou possibles à l’aune d’une problématique éminemment universelle.

Mardi 12 novembre à 18h30 - L’animal dans les textes arabes médiévaux

Meyssa Ben Saâd -Historienne des sciences, Maître-Assistante (Université de la Manouba, SPHERE)

-Historienne des sciences, Maître-Assistante (Université de la Manouba, SPHERE) Nicolas Payen - Historien, ATER (ENS Lyon)

Mardi 3 décembre 2024 à 19h - Agir face au changement climatique en Afrique et au Moyen-Orient

Gilles Boëtsch - Anthropologue, Directeur de recherche émérite (CNRS)

- Anthropologue, Directeur de recherche émérite (CNRS) Serge Snrech - Responsable adjoint, division Climat et Nature (Agence Française de Développement)

Lundi 6 janvier 2025 à 18h30 - Géopolitique de la terre, de l’eau et du pain au Moyen-Orient

Delphine Acloque - Géographe, Experte technique internationale (Département de sécurité alimentaire du Qatar)

- Géographe, Experte technique internationale (Département de sécurité alimentaire du Qatar) Pierre Blanc - Docteur en géopolitique, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Enseignant-chercheur (Sciences Po Bordeaux, CNRS, LAM)

Mardi 4 février 2025 à 18h30 - Exploitation et gestion des ressources en eau en Asie centrale

Camille Rhoné-Quer - Historienne, Maîtresse de conférences (Université Aix-Marseille, IREMAM)

- Historienne, Maîtresse de conférences (Université Aix-Marseille, IREMAM) Alain Cariou - Géographe, Maître de conférences (Sorbonne Université)

Mardi 18 mars 2025 à 18h30 - Y a-t-il une écologie islamique ?

Éric Marion - Professeur agrégé de philosophie (Lycée Carnot, Dijon, Université de Bourgogne)

- Professeur agrégé de philosophie (Lycée Carnot, Dijon, Université de Bourgogne) Éric Geoffroy - Spécialiste du soufisme, Professeur émérite (Université de Strasbourg)

Mardi 8 avril 2025 à 19h - Les jardins d’orient entre imaginaire et patrimoine

Anna Caiozzo - Historienne de l’art, Professeure des universités (Université d’Orléans)

- Historienne de l’art, Professeure des universités (Université d’Orléans) Harit Joshi - Historien, Maître de conférences (INALCO, CESSMA)

Modération : Laurence Feveile, Architecte urbaniste, Maîtresse de conférences et Chercheuse émérite (ENSA Paris-Val de Seine, CRH LAVUE)

Mardi 13 mai 2025 à 18h30 - Villes et environnement en Jordanie et à Oman

Myriam Ababsa - Géographe, Urbaniste, Chercheuse associée (Ifpo Amman, CAREP) et Consultante (Paris-Île de France capitale économique)

- Géographe, Urbaniste, Chercheuse associée (Ifpo Amman, CAREP) et Consultante (Paris-Île de France capitale économique) Thibaut Klinger - Professeur agrégé d’histoire (Lycée Racine, Paris)

Mardi 3 juin 2025 à 18h30 - Habiter le désert, de l’ouest saharien au Hedjaz