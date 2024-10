La (re-)médiation des collections de la BnF et du Mucem

Abstract

Comment traduire en texte et en images figées la langue des signes, pratique éminemment incarnée et dynamique ? Qu’est-ce que cela implique pour l’archive de constituer une base de données iconographique à partir de manuscrits de de diverses époques et aires culturelles ? Quel usage des collections de Gallica font des publics qui téléchargent en quantité des fonds coloniaux pour les réordonner et les exposer sur des sites privés ? Comment donner à voir et utiliser les sites thématiques produits par le Mucem dans les années 2000 ? Ces problématiques soulèvent la question des media du patrimoine et des opérations de (re-)médiation de pratiques incorporées dans du papier, de fragments rassemblés en un tout, de photos dans des dessins…