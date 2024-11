Séminaire Anthrop'O

Announcement

Présentation

« Anthrop’O » est un séminaire généraliste d’anthropologie organisé par les anthropologues de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). Ouvert à tous, il met à l’honneur les anthropologies de toutes les aires culturelles enseignées à l’Institut. L’objectif de ce séminaire est de fédérer la communauté des anthropologues de l’INALCO (enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants) – la plus importante de l’ESR français – par ailleurs membres de différents laboratoires de recherche (CASE, CERMOM, CESSMA, IFRAE…). Il s’adresse en particulier aux doctorants en anthropologie de l’INALCO et d’autres institutions autour de l’actualité de la recherche, les méthodes de recherche en anthropologie et le métier de chercheur.

En 2024-2025, avec le soutien de l’École Doctorale n°265 Langues, littératures et sociétés du monde de l’INALCO et de l’Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est (IFRAE/UMR 8043), le séminaire invite notamment trois chercheurs internationaux à présenter leurs recherches, Hans Steinmüller (LSE), Janet Connor (Leiden University) et Dominik Müller (FAU Erlangen-Nürnberg).

Participation

Lieu : INALCO, Pôle des Langues et Civilisations, 65 rue des Grands Moulins Paris 75013

Les séances ont lieu en présentiel sur le campus de l’INALCO et sont aussi accessibles en ligne via zoom.

Les informations sont disponibles sur le blog Anthrop'O.

Programme 2024-2025

12 novembre 2024

Hans Steinmüller (LSE) « From Cunning to Grace : Potency, Public and Commensuration in the Wa Hills »

16h-18h - Salle 4.17

10 décembre 2024

Janet Conor (Leiden University)« "Comment écouter ?" Le cas des pratiques d’écoute en Norvège »

16h-18h - Salle 4.17

18 décembre 2024

(mercredi)

Dominik Müller (FAU Erlangen-Nürnberg) « The Bureaucratization of Islam in Southeast Asia : A research group project in retrospective »

17h-19h – Salle 4.17

4 février 2025

Alexandre Surallès (LAS/EHESS), auteur

Madalina Vartejanu-Joubert (INALCO/PLIDAM), discutante

Discussion autour de l’ouvrage La raison lexicographique : Découverte des langues et origine de l’anthropologie (Fayard, 2023)

17h-19h – Salle 3.02

4 mars 2025

(à confirmer)

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky (CESSMA/INALCO) et Alexandra Galitzine-Loumpet (CESSMA/INALCO), auteures

Isabelle Leblic (LACITO/INALCO), discutante

Discussion autour de l’ouvrage Talking Camps : Language in the Migrant Reception Crisis (Setu Prakashani, 2024)

16h-18h - Salle 3.02

8 avril 2025

Jean-Michel Butel (IFRAE/INALCO) « Ethnologie d’un chantier de fouilles : outils, discours, attachement »

16h-18h - Salle 3.02

6 mai 2025

Laurence Pourchez (CESSMA/INALCO) « Faire de l'ethnomédecine au XXIe siècle : enjeux et perspective »

16h-18h - Salle 3.02