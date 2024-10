La modernité politique en ses textes (2024-2025)

Announcement

Présentation

Le séminaire cette année conserve sa formule d’analyse des textes.

Consacré aux questions relatives à la modernité politique sous l’Ancien Régime, il traitera des dossiers en cours lors de séances de réflexion sur des corpus de sources qui soulèvent des problèmes méthodologiques et d’interprétation.

Les recherches présentées à partir des fonds d’archives et de la documentation imprimée articuleront essentiellement les perspectives de puissance monarchique et de permanence dynastique. Le travail portera sur plusieurs axes permettant d’aborder les usages locaux du pouvoir royal et les principes monarchiques qui sous-tendent sa mise en œuvre. Entre théories politiques et exploitation du domaine royal, jurisconsultes et documents de la pratique, le séminaire s’attachera d’abord à comprendre la manière dont l’assise territoriale du pouvoir alimente ou se heurte à l’évolution de la doctrine.

Les séances de lecture des textes se conjugueront à d’autres interventions, plus ponctuelles, sur la construction d’un État dit « moderne » saisie au travers de la production de ses sources, en particulier la législation militaire et sa reconstruction historiographique. Principalement centré sur la période des XVIe-XVIIIe siècle, dans un dialogue constant entre historiens et juristes, le séminaire ne se privera pas d’ouvrir vers d’autres champs de la recherche.

Responsables

Pierre BONIN, professeur d’histoire du droit à l’Ecole de droit de la Sorbonne-Université Paris 1

Fanny COSANDEY, directrice d’études à l'EHESS

Séances

1er, 3e, 5e jeudis du mois, de 17 à 19 h, du 7 novembre 2024 au 15 mai 2025

7 novembre

Fanny Cosandey, « Choppin et les biens féminins (I) »

21 novembre

Fanny Cosandey, « Choppin et les biens féminins (II) »

5 décembre

Fanny Cosandey, « Biens féminins et terres domaniales »

19 décembre

Pierre Bonin, « La juridiction du colonel général de l’infanterie française, une construction historiographique »

16 janvier

Valérie Hayaert, « Le genre des Tibériades, à partir du De Fluminibus de Bartole : le raisonnement figuré dans le droit de propriété des terrains alluvionnaires »

30 janvier

Vincent Meyzie, « Les registres de délibération des compagnies d’officiers royaux (France, XVIIe-XVIIIe siècles : approches et enjeux »

6 février

Fanny Cosandey, « Contrôler le domaine : domaine et Chambre des comptes »

20 février

Julie Ozcan, « Les mariages royaux : contrats et cérémonies dans des espaces différenciées à l’époque moderne (Angleterre - France - Empire ottoman) »

6 mars

Fanny Cosandey, « Territorialité : un cas pratique (évaluer, mesurer, compter les seigneuries) »

20 mars

Pierre Bonin, « Aux origines traductoriales du Code civil : les versions françaises des Institutes de Justinien »

3 avril

Claire Bouglé, « La controverse sur le sexe de l’arbitre »

15 mai

Marine Bohar, « La République de Bodin, entre absolutisme formel et libéralisme matériel »