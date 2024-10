Announcement

Argumentaire

Depuis le XVIe siècle, les dictionnaires de langue française ont attribué au mot « détail » diverses acceptions. À l'origine, ce terme est lié au domaine commercial, où il évoque la division de la marchandise en petites parties. Par la suite, le mot a acquis une valeur spécifique dans les sciences du langage, désignant les éléments circonstanciels ajoutés à un récit. Le détail devient ainsi un outil narratif, permettant de choisir, isoler et investir des sujets ou objets dans un contexte donné. En effet, « détail » peut signifier « élément », « précision », « fragment » et bien d’autres termes similaires, prenant ainsi des sens différents selon son contexte d’usage.

Au XIXe siècle, le Dictionnaire de l’Académie Française lui reconnaît une propriété artistique, le voyant comme un marqueur d'originalité dans les beauxarts, où chaque détail confère à l'œuvre une touche personnelle.

Aujourd’hui, à l'ère d'Internet, le « détail » s’est élargi pour devenir un élément crucial dans de nombreux domaines, tels que l’économie, la politique, et les enquêtes sociales. Le détail particularisant émerge, jouant un rôle central dans la transmission d’informations complexes et fragmentées.

Cet ouvrage, intitulé Du Verbe au Pixel : Repenser le discours de détail dans les espaces numériques, explore comment le numérique a transformé le discours de détail. Dans cet environnement, chaque détail - qu’il soit visuel ou textuel - contribue à un discours plus complexe et riche. Il est essentiel de comprendre comment les détails influencent la perception et l’interprétation des messages dans un contexte où les informations sont fragmentées et circulent rapidement.

Les contributions à cet ouvrage abordent ces transformations du discours de détail à travers les réseaux sociaux, les plateformes multimédias, et les environnements interactifs.

Dans ce contexte digitalisé, le détail devient une pierre angulaire de la signification, du lien avec le public, et de la transmission d’information. Le numérique efface les frontières entre texte et image, réinventant ainsi le discours de détail, qui devient plus innovant, fragmenté et immersif.

Cet ouvrage propose ainsi de revisiter les concepts de rhétorique, de sémiotique, et d’analyse du discours sous un prisme technologique, offrant des perspectives interdisciplinaires sur les implications du numérique pour le détail.

Quelques pistes de réflexion

Pour structurer les contributions, ci-dessous des axes de travail qui explorent diverses facettes du discours de détail dans le contexte numérique. Ces axes permettront d'analyser les effets, les enjeux, et les transformations du détail au sein des espaces numériques :

1. Rhétorique et sémiotique du détail numérique.

2. Temporalité et fragmentation du détail sur les réseaux sociaux.

3. Détail et vérité dans les médias numériques.

4. Le Détail comme science de l’art et sa reproduction numérique.

5. Innovation technologique et nouvelles formes de détail.

6. Discours fragmentaire et multiplicité des points de vue.

7. Détail et émotion : Analyse des réactions et engagement des utilisateurs.

8. Le détail dans la littérature numérisée : entre tradition et innovation.

9. Détail et analyse de discours : nouvelles méthodes et perspectives.

Modalités de soumission

Les propositions d’article qui suivront la norme APA seront précédées d’un résumé (en anglais et en français). Elles comprendront une problématique claire, une méthodologie de collecte et de traitement des données précises, un cadre théorique, les résultats attendus et cinq (5) mots-clés.

Les travaux feront l’objet d’une évaluation par deux membres du conseil scientifique. Seules les propositions scientifiques les plus pertinentes feront l’objet d’une publication.

Les propositions de contribution (résumé), de 500 signes maximum, devront être soumises à l’adresse: laboratoirelabolarslam@gmail.com

Calendrier

1. Appel à contribution : 20 octobre 2024

2. Date limite de recevabilité des propositions : 20 janvier 2025

3. Retour des évaluations : 10 février 2025

4. Réception des textes corrigés : 20 avril 2025

5. Publication de l’ouvrage : juin 2025

Comité scientifique

Abdeljalil IDRISSI, Université Ibnou Zohr, Agadir

Adil ELMADHI, Université Ibnou Zohr, Agadir

Azzelarab TOUDA, Université Ibnou Zohr, Agadir

Chaimae KHALLOUQ, Université Abdelmalek Essaaidi, Tanger

Driss MESKINE, Université Moulay Ismail, Meknès

Elhoucine AIT SAGH, Université Cadi Ayyad, Marrakech

Fatima BENSAID, Université Ibnou Zohr, Agadir

Hafid KHETTAB, Université Ibnou Zohr, Agadir

Hassan BELGRA, Centre de Formation des Inspecteurs, Rabat

Hassan HASSOUN, Université Ibnou Zohr, Agadir

Ismail MADANI ALAOUI, Université Ibnou Zohr, Agadir

Khalid DAHMANY, Université Moulay Ismail, Meknès

Khadija MADANI ALAOUI, Université Sidi Mohamed Moulay Abdellah

Malika AIT NASSER, Université Ibnou Zohr, Agadir

Mohamed TARNAOUI, Université Ibnou Zohr, Agadir

Mounir ABDELHAK, Université Ibnou Zohr, Agadir

Sad SLAMTI, Université Ibnou Zohr, Agadir

Directeur de la publication

Professeur Ismail MADANI ALAOUI

Consignes aux auteurs

1. Mise en page

• Marge gauche et droite : 2,5 cm

• Marge haut et bas : 2,5 cm

2. Résumé

Un résumé en français d’une centaine de mots (une dizaine de lignes). (Police 10 Times New Roman).

Mots-clés : 5 mots-clés en français séparés par des virgules

Abstract

Un résumé en anglais d’une centaine de mots (une dizaine de lignes). (Police 10 Times New Roman).

Key words : 5 mots-clés en anglais séparés par des virgules

3. Les articles sont rédigés en Times 12, interligne simple

4. Les guillemets utilisés sont les guillemets français (« »). Si des guillemets doivent être utilisés à l’intérieur d’un passage entre guillemets, il convient d’utiliser les guillemets anglais (“ ”).

5. La typographie utilisée est celle du français (ce qui suppose par exemple un espace avant ; ou !).

6. Les auteurs devront éviter le recours aux notes de bas de page

7. Les citations en langues étrangères sont traduites en français. S’il importe que le texte original soit présent, il est reproduit en note en fin de l’article.

8. Seules les références citées dans le texte sont incluses dans la bibliographie.

• Images / Illustrations : les images en plus d’être insérées dans le texte, doivent aussi être numérotées et envoyées dans un fichier à part au format .jpeg.

• Les figures et illustrations doivent avoir une résolution entre 400 et 500 dpi au minimum et être insérées dans le texte au format .jpeg

• L’utilisation d’images peut entraîner des questions de droits de reproduction. Il incombe à l’auteur de s’assurer que les images ou figures sont libres de droits.

• Les illustrations (figures, tableaux, schémas, etc.) doivent être numérotées et comporter un titre et la source.

9. La référence à des articles ou ouvrages dans le texte doit être selon les normes

APA

10. La bibliographie doit être aux normes APA.

11. Ne pas dépasser 16 pages. 12. Le travail doit être inédit.

Bibliographie

Arasse, D. (2019). Le Détail : Pour une histoire rapprochée de la peinture. Paris. Flammarion.

Barthes, R. (2018). L'empire des signes. Paris. Seuil.

Briggs, A., & Burke, P. (2020). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Digital Age. Cambridge. Polity Press. o Charaudeau, P. (2021). Langage et discours : éléments de linguistique pour l'analyse du discours. Paris. Dunod.

Eco, U. (2021). La Structure absente : Introduction à la recherche sémiotique. Paris. Mercure de France.

Jeanneret, Y. (2020). Penser la culture numérique : un entretien avec Dominique Cardon. Paris. CNRS Éditions.

Maingueneau, D. (2022). L'Analyse du discours. Paris. Armand Colin.

Sadin, E. (2023). La Siliconisation du monde : l'irrésistible expansion du libéralisme numérique. Paris. Éditions L'Échappée.