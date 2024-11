Détruire le livre ?

Abstract

La Bibliothèque nationale de France propose un rendez-vous régulier sur l’histoire du livre et son actualité. La demi-journée de cet automne 2024, réalisée en partenariat avec l’École nationale des chartes et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, est consacrée à la destruction des livres, en particulier en bibliothèque. Cette séance abordera ce thème dans ses dimensions historique et contemporaine, et traitera des enjeux juridiques et sociopolitiques, sans oublier les aspects techniques et intellectuels liés aux exigences de conservation.