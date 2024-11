Tiers-Lieux et alternatives collectives face aux défis écologiques

Announcement

Argument

Notre société fait face à des défis écologiques remettant en cause nos modes classiques d’organisation sociale, en particulier ceux liés à la production. Les graves difficultés que nous affrontons depuis les années 1980 ne sont pas seulement d’origine économique ; elles s’enracinent également dans des dynamiques sociales et écologiques dont les enjeux politiques concernent l’avenir des conditions de vie sur Terre. Pour cette raison, une transformation profonde des manières de faire et de voir est nécessaire.

Pour reconstruire du sens dans le travail, dynamiser leur territoire et pallier leur isolement, des citoyens créent des Tiers-Lieux afin de développer le « faire ensemble » et retisser des liens. Ces lieux sont les pivots centraux de la vie locale, et les activités qui y sont déployées contribuent au développement socioéconomique et à la mise en valeur des ressources du territoire. Toutefois, une typologie des Tiers-Lieux reste à construire, car cette appellation regroupe aujourd’hui des entités aux ambitions et principes hétérogènes allant du coworking à des lieux de socialité externes à l’entreprise et permettant avant tout aux individus de reconstruire des liens sociaux (regroupement AMAP, lieux culturels, par exemple), jusqu’à des propositions qui, construisant des coopérations avec des entreprises, les conduisent à transformer leur modèle économique. Si les deux premiers types de lieu peuvent co-exister avec les modèles économiques et organisationnels dominants, les derniers semblent avoir une action alternative plus affirmée. Mais pour constituer des propositions sociales et politiques réellement fécondes, toutes ces initiatives doivent proposer une organisation du travail effectivement en rupture avec celles du modèle dominant. Une organisation du travail au service de la vie bonne, du travail vivant et de la santé.

En développant des modes productifs et de consommation différents, ancrés dans le territoire et attentives aux dimensions écologiques, ces propositions d’organisation sociale alternatives représenteraient de nouvelles voies empiriques capables de régler le problème des atteintes psychopathologiques du travail liées au « tournant gestionnaire » emprunté par les organisations de travail contemporaines. Elles permettraient ainsi de tenter des formes renouvelées de gouvernementalité, c’est-à-dire une « politique des mondes » différente. Cette journée d’étude propose d’interroger les conditions à partir desquelles penser une alternative concrète, rationnelle et pérenne au modèle productif dominant, et aux difficultés que doivent affronter les acteurs engagés dans cette voie.

Programme du 10 janvier 2025

8h30 : Accueil/Café

9h15 : Marc-Éric Bobillier Chaumon (CNAM)

9h30-10h : Frédérique Debout (CNAM)

Matinée : « Écologie, Travail et Démocratie »

10H00-10H40 : Estelle Déléage (Univ. Caen), « Alternatives écologiques en milieu agricole » (titre provisoire)

(Univ. Caen), « Alternatives écologiques en milieu agricole » (titre provisoire) 10h40-11h20 : Stéphane Le Lay (Paris Cité-Ademe) et Nicolas Luby (Société de médecine du travail Midi-Pyrénées), « Le tiers-lieu maraîcher, un espace de coopération transverse vecteur de jugement d’utilité ? »

11h20-11h40 : Pause

11h40-12h30 : Discussion générale : Isabelle Gernet (Paris Cité)

12h30-14h00 : pause-déjeuner libre

Après-midi : « Alternative et enjeu démocratique : quelle place pour les Tiers-Lieux ? »

14h-14h30 : Salomé Cousinié (Laboratoire Triangle, Lyon 2), « Renouveler le travail social et favoriser la mixité au sein du tiers-lieu solidaire « Les Grandes Voisines » : des injonctions de politiques publiques aux effets sur les travailleurs sociaux »

(Laboratoire Triangle, Lyon 2), « Renouveler le travail social et favoriser la mixité au sein du tiers-lieu solidaire « Les Grandes Voisines » : des injonctions de politiques publiques aux effets sur les travailleurs sociaux » 14h30-15h : Thierry Debuc (ATEMIS), « Les tiers lieux sont-ils des lieux d’émancipation ? A quelles conditions ? »

(ATEMIS), « Les tiers lieux sont-ils des lieux d’émancipation ? A quelles conditions ? » 15h-15h30 : Thimothée Huck (Les Jardins de la voie romaine), « Le Tiers-Lieu, voie de transformation citoyenne du territoire ? »

15h30-15h50 : Pause

15h50-16h30 : Discussion générale : Anne-Lise Ulmann (CNAM-CRTD)

16h30-17h : Clôture. Christian Du Tertre (ATEMIS), Christophe Dejours (IPDT) et Frédérique Debout (CNAM)

Information utile

Gratuit sur inscription : journée.etude.anact@gmail.com

Inscriptions