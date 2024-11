(R)Évolution logistique. Circuler, stocker, valoriser

Announcement

Ce numéro propose de prendre au sérieux l’idée de « révolution logistique », avancée par quelques économistes et sociologues, pour explorer – depuis les sciences humaines et sociales et à partir d’une approche ethnographique – les transformations économiques, sociales et territoriales des mondes de la logistique contemporaine. Il adopte un prisme spécifique, à partir de la fonction de stockage qui joue un rôle crucial dans l’organisation de ce qui est désormais désigné comme « l’économie d’entrepôt ». Cette économie opère en effet dans des zones de stockage qui occupent de façon privilégiée des territoires en crise où elles forment de véritables enclaves de non-droit local. Elles constituent aussi des lieux d’innovation, révélateurs de véritables mutations dans les relations de travail comme dans l’organisation des marchés de l’emploi. Leurs articulations d’une gestion rationnelle des stocks, de formes débridées de flexibilité de l’emploi et d’une multiscalarité des circuits font de ces zones de stockage des espaces-temps privilégiés pour une meilleure compréhension des mutations en cours des économies transnationales.

Dans la supply chain contemporaine, l’étape du stockage ne se limite plus simplement aux opérations d’entreposage. Il incorpore des tâches cruciales dans le processus de formation et de prolongement de la valeur : assemblage, réassemblage, triage, conditionnement, reconditionnement, recalibrage, etc. Pour le dire autrement, parce que les marchandises vivent aujourd’hui plusieurs cycles de profitabilité, le stockage est devenu l’un des moments stratégiques durant lequel les objets — parfois des rebuts — se voient réattribuer une valeur, leur conférant le statut de marchandise. De ce fait, les zones franches commercialo-portuaires ont pris une importance croissante, tant elles sont impactées par l’émergence de cette « économie d’entrepôt » : elles accueillent des entreprises et des filières logistiques qui se trouvent au cœur du processus de stockage et de son organisation. L’importance stratégique de ces zones franches est en grande partie liée à leur capacité à organiser la redistribution des marchandises sur une pluralité de marchés à l’échelle globale.

Parallèlement, des économies populaires, locales et nomades, jouent-elles aussi un rôle essentiel dans ces cycles de conditionnement/reconditionnement, notamment parce qu’elles permettent d’ouvrir des filières marchandes et (re)productives nécessitant un franchissement de frontières légales et pénales pour des marchandises (à l’instar des objets de seconde main) qui ainsi voient s’étendre leur cycle de profitabilité. Ces économies populaires s’organisent généralement à proximité des zones franches, en mobilisant des réseaux familiaux, communautaires et diasporiques leur permettant d’atteindre des marchés plus lointains.

Ce numéro invite à analyser les transformations des lieux de stockage en tant qu’espaces stratégiques des processus de globalisation commerciale combinant trois processus majeurs : l’ultrarationalité technique du stockage, la déstructuration du droit du travail combiné à l’informalité, et enfin la pluralité des circuits commerciaux. La force d’imposition du rôle majeur de l’entrepôt dans les systèmes productifs et commerciaux de l’économie globale pourra être étudiée à partir de plusieurs angles d’approche :

les lieux industriels ou commerciaux stratégiques que cette économie réactive ou réinvente ;

les filières marchandes qui en illustrent particulièrement le déploiement ;

les modes d’organisation du travail qu’ils valorisent ;

les mondes populaires qui contribuent à cette économie d’entrepôt en bout de chaîne, en amenant sur des marchés dédiés les rebuts et les excédents des systèmes productifs.

Généralement appréhendés depuis l’angle managérial des sciences économiques et de gestion, les univers socio-spatiaux de la logistique feront ici l’objet d’analyses ethnographiques s’intéressant aux « vies sociales » d’objets, aux dynamiques transfrontalières, aux flux de matières, aux pratiques commerciales des économies populaires, aux transporteurs chargés des premiers et derniers kilomètres ou encore aux « usines à colis ». Il prêtera également attention aux dynamiques historiques qui permettent de souligner les continuités de cette « révolution logistique ». Il soulignera la diversité des trajectoires et des profils de celles et ceux qui participent à la matérialité de cette révolution logistique : employé.es, contremaîtres, ingénieurs, managers, entrepreneurs de l’économie populaire, etc. Les acteurs/intermédiaires au cœur du capitalisme d’entrepôt sont tantôt grossistes, courtiers, négociants, importateurs et exportateurs, transporteurs ou logisticiens. Ils interviennent à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement et sont chargés de stocker, transporter et distribuer les marchandises dans des zones géographiques spécifiques. Ils sont souvent des acteurs clés pour faciliter les échanges commerciaux et la circulation des biens à travers les frontières et les zones économiques spéciales telles que les zones franches.

Ce numéro appelle ainsi à s’extraire de la fascination pour la rationalité économique pour décentrer le regard, en offrant la possibilité de rendre compte de ce qui se passe plus discrètement, sur « les bords », à savoir les formes sociales de logistique déployées, à bas bruits, de façon périphérique. Si la logistique s’attèle à une gigantesque mise en mouvement des marchandises, elle se préoccupe généralement peu de ce qu’il advient aux marges. Les propositions de contributions pourront également envisager ces enjeux depuis une perspective historique.

Axes thématiques

Quatre axes structurent ainsi le numéro : (1) les transports, (2) les lieux, (3) les marchandises et (4) les acteurs/intermédiaires. En s’articulant à un ou plusieurs de ces axes, les articles ouvriront des pistes de réflexion aux questions suivantes :

En quoi la chaîne logistique a-t-elle transformé les territoires et les villes ?

Quels sont les effets du capitalisme des mers sur les routes commerciales mondiales ?

Pourquoi et comment suivre les marchandises ?

Comment comprendre le métier des intermédiaires de la logistique ?

De quelles façons pratiquer le regard croisé de plusieurs disciplines sur un terrain à l’international ?

Comment s’y prendre pour pratiquer une ethnographie collective ?

Manières de dire et façons de voir

Basé sur des enquêtes de terrain menées en Europe et espace transmanche, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce numéro s’appuiera sur une pluralité d’outils ethnographiques et documentaires (photographies, capsules sonores, fragments filmiques, cartes, dessins, illustrations, etc.), ainsi que sur une grande variété de formes d’écritures (articles scientifiques, récits, poésies, etc.), afin de restituer la complexité vivante et évolutive de ces lieux du global.

Formats

La revue publie des articles de 45 000 signes (espaces comprises), mais aussi des formats courts (portfolio, focus, documents commentés, entretiens, récits, bandes dessinées…)

Les consignes aux auteurs sont consultables ici, et des exemples des différents formats ici.

Modalités de soumission

avant le 16 décembre 2024

avant le 16 décembre 2024

avant le 14 mars 2025

avant le 14 mars 2025

Après un premier examen par le conseil de rédaction, les textes soumis sont évalués par des pairs en double aveugle : deux évaluateurs externes et un évaluateur interne.

auteurs sont consultables en ligne.

Vous pouvez contacter la rédaction à tout moment pour plus d'informations sur les formats, l'appel ou toute autre question : terrain.redaction@cnrs.fr

Carnet de Terrain – en lien avec le numéro 85

Le blog de la revue « Carnets de Terrain » publie également de courts textes (2000 mots) qui s'adressent à un public averti mais non spécialiste. Les billets de blog permettent notamment de mettre en valeur des contenus multimédias.

