Prix de thèse « Michael Werner » du CIERA 2025

Le prix prend la forme d’une publication de la thèse primée dans la série Dialogiques du CIERA au sein de la collection Bibliothèque allemande des Éditions de la Maison des sciences de l’homme . Les frais de composition, d’édition et de promotion de l’ouvrage sont entièrement pris en charge par l’éditeur et le CIERA. Ce dernier assure un suivi auprès de l’autrice ou l’auteur pour la transformation du travail de doctorat en livre destiné à être publié.

Sont éligibles au prix Michael Werner les thèses de doctorat rédigées en français et issues de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Le prix est ouvert aux thèses de doctorat soutenues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

